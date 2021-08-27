Вячеслав Емельянцев добыл паралимпийскую бронзу

Вячеслав Емельянцев – бронзовый призёр Паралимпиады. Фото: Паралимпийский комитет России

В Японии продолжаются XVI летние Паралимпийские игры, в пятницу были разыграны 45 комплектов наград, и одна из медалей отправится в Свердловскую область. Вячеслав Емельянцев стал бронзовым призёром в соревнованиях по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

27-летний спортсмен из Екатеринбурга должен был дебютировать на Паралимпиаде ещё пять лет назад в Рио-де-Жанейро, но по известным и не зависящим от него причинам этого не случилось. Очень жаль, потому что тогда он был в превосходной физической форме и был одним из главных претендентов на победу.

В этом году готовность Емельянцева тоже не вызывает сомнений, но конкуренция значительно выше, чем была в Бразилии. В квалификационном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в категории S14 Вячеслав показал четвёртое время, и этого результата хватило для того, чтобы завоевать право выступить в решающем заплыве. Там борьба оказалась ещё более жаркой, а судьбу бронзовой медали на финише решили в пользу нашего земляка всего 0,09 секунды – результат Емельянцева 1.55,58. Быстрее, чем он, дистанцию преодолели британец Рис Данн (1.52,40) и бразилец Габриэль Бандейра (1.52,74). Вячеслав Емельянцев принёс в копилку команды Паралимпийского комитета России восьмую бронзовую медаль.

Триумфатор второго дня соревнований Михаил Асташов снова был близок к тому, чтобы подняться на пьедестал. На этот раз по итогам индивидуальной гонки с раздельным стартом на 1000 метров. И это при том, что соперники у него были очень сильные – 23 гонщика из категорий С1, С2 и С3 (поражения опорно-двигательного аппарата) соревновались вместе, но результат фиксировался с корректирующим коэффициентом в зависимости от тяжести повреждения. К примеру, у Михаила Асташова в зачёт пошло 93,46 процента его времени.

Спортсмен, выступающий параллельным зачётом за Бурятию и Свердловскую область, вышел на старт вторым и закончил дистанцию с новым мировым рекордом – 1.05,843. Никому из участников, в том числе считавшимися фаворитами японцу Масаки Фуджите и колумбийцу Алехандро Переа Аранге долго не удавалось показать даже близкие к Асташову секунды. По лучшему графику шёл австралиец Гордон Аллан, но тоже отстал. И всё-таки под сводами велотрека «Идзу» мировой рекорд обновлялся ещё трижды, и Михаил Асташов в итоговом протоколе остался только четвёртым. Обошли его китаец Ли Чжанъюй (1.03,877), француз Александр Лют (1.05,031) и Жако ван Гасс из Великобритании (1.05,569).

Впереди у Михаила Асташова ещё два паралимпийских старта – он выступит 31 августа на шоссейной индивидуальной гонке с раздельным стартом на 20 км и 2 сентября в групповой шоссейной гонке на 100 км.

В соревнованиях по настольному теннису на колясках продолжает свой путь к пьедесталу спортсмен из АсбестаВладимир Топорков. В квалификации на старте он уступил со счётом 0:3, а затем взял верх над корейцем Ёнбоком Баёком (3:2). В первом раунде плей-офф соперником свердловского паралимпийца стал ирландец Колин Джадж. Победа со счётом 3:1 (11:5, 11:7, 3:11, 11:9) открыла Владимиру Топоркову дорогу в четвертьфинал, где он вчера вечером (после подписания номера в печать) играл с американцем Дженсоном Ван Эмбургом.

Расписание соревнований с участием свердловчан с 28 по 31 августа (время уральское) 28 августа (суббота) 05:00 – 11:00 Настольный теннис (мужчины). Полуфиналы и финалы. 29 августа (воскресенье) 06:00–07:30 Волейбол сидя (мужчины). Команда ПКР – Босния и Герцеговина 30 августа 05:30 – 09:30 Лёгкая атлетика (мужчины). 1500 метров. Квалификация 15:00 – 18:00 Лёгкая атлетика (женщины). 400 метров. Квалификация. 31 августа 04:00 – 13:15 Велоспорт (мужчины). Гонка на время. 05:00 – 07:30 Плавание (мужчины). 200 метров. Комплексное плавание. 06:00–07:30 Волейбол сидя (мужчины). Команда ПКР – Египет. 05:30 – 08:45 Лёгкая атлетика (мужчины). 1500 метров. Финал 13:00 – 16:35 Плавание (мужчины). 200 метров. Комплексное плавание. Финал. 15:00 – 18:05 Лёгкая атлетика (женщины). 400 метров. Финал.

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