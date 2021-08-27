Российские шпажисты завоевали золото командного турнира Паралимпиады

Россия удерживает третье место в общем медальном зачёте. Фото: Паралимпийский комитет России

Россияне одержали победу над соперниками из Китая в финале командного турнира Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках. Поединок закончился со счётом 45:39.

Россию представили Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной). Ранее в пятницу отличились российские шпажистки. Они заняли третье место, победив представительниц Гонконга (45:34).

Ещё одно золото в копилку сборной России сегодня принёс Альберт Хинчагов, став лучшим в толкании ядра. Спортсмен запустил снаряд на 15,78 метра.

Российские спортсмены завоевали уже 26 медалей Паралимпиады в Токио. В копилке сборной девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград. В итоге наша команда занимает третье место в медальном зачёте. На первой строке рейтинга расположилась команда Китая (20-11-14), на третьем — сборная Великобритании (9-9-9).

Как писала «Областная газета», на завершившихся недавно в Токио Олимпийских играх сборная России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее количество наград — 71. Таким образом наша страна оказалась на пятом месте в медальном зачёте.

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