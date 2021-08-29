За выходные российский паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей

Российские паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей за выходные. Четыре - в субботы, две - в воскресенье.
28 августа золотые медали принесли:
- Александр Яремчук в беге на 1500 м (результат: 3 минуты 52,08 секунды),
- Елена Прокофьева в настольном теннисе (результат: 3–1),
- Роман Жданов в дистанции 150 м в комплексном плавании (результат: 2 минуты 12,17 секунды - новый мировой рекорд)
- Андрей Граничка в дистанции 100 м брассом (результат: 1 минута 25,13 секунд - новый мировой рекорд).
29 августа медали высшей пробы завоевали:
- Денис Гнездилов в толкании ядра (результат: 11,16 м - новый мировой рекорд),
- Дмитрий Черняев в дистанции 100 м брассом (результат: 1 минута 31,96 секунд - новый мировой рекорд).
Сейчас паралимпийская сборная России находится на пятой строчке медального зачёта с результатом: 15 золотых, 9 серебряных, 28 бронзовых наград. Всего в копилке спортсменов 52 медали.