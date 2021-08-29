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29 августа 2021, 18:49

За выходные российский паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей

Медали

Всего в копилке спортсменов 52 медали. Фото: Станислав Савин

Российские паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей за выходные. Четыре - в субботы, две - в воскресенье.

28 августа золотые медали принесли:

  1. Александр Яремчук в беге на 1500 м (результат: 3 минуты 52,08 секунды),
  2. Елена Прокофьева в настольном теннисе (результат: 3–1),
  3. Роман Жданов в дистанции 150 м в комплексном плавании (результат: 2 минуты 12,17 секунды - новый мировой рекорд)
  4. Андрей Граничка в дистанции 100 м брассом (результат: 1 минута 25,13 секунд - новый мировой рекорд).

29 августа медали высшей пробы завоевали:

  1. Денис Гнездилов в толкании ядра (результат: 11,16 м - новый мировой рекорд),
  2. Дмитрий Черняев  в дистанции 100 м брассом (результат: 1 минута 31,96 секунд - новый мировой рекорд).

Сейчас паралимпийская сборная России находится на пятой строчке медального зачёта с результатом: 15 золотых, 9 серебряных, 28 бронзовых наград. Всего в копилке спортсменов 52 медали.

Областная газета Свердловской области

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