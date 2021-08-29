За выходные российский паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей

Всего в копилке спортсменов 52 медали. Фото: Станислав Савин

Российские паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей за выходные. Четыре - в субботы, две - в воскресенье.

28 августа золотые медали принесли:

Александр Яремчук в беге на 1500 м (результат: 3 минуты 52,08 секунды), Елена Прокофьева в настольном теннисе (результат: 3–1), Роман Жданов в дистанции 150 м в комплексном плавании (результат: 2 минуты 12,17 секунды - новый мировой рекорд) Андрей Граничка в дистанции 100 м брассом (результат: 1 минута 25,13 секунд - новый мировой рекорд).

29 августа медали высшей пробы завоевали:

Денис Гнездилов в толкании ядра (результат: 11,16 м - новый мировой рекорд), Дмитрий Черняев в дистанции 100 м брассом (результат: 1 минута 31,96 секунд - новый мировой рекорд).