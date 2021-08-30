Российские паралимпийцы завоевали золото и бронзу в беге на 100 метров

Вторым финишировал украинец Игорь Цветов. Фото: Паралимпийский комитет России

Российские легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Артём Калашян выиграли золотую и бронзовую медали Паралимпиады в беге на 100 метров. Дмитрий Сафронов установил мировой рекорд.

Он пробежал дистанцию за 11,39 секунды. Вторым финишировал украинец Игорь Цветов (11,47 секунды). Артём Калашян пробежал стометровку за 11,75 секунды.

Как писала «Областная газета», ранее сегодня золото Паралимпиады завоевал Богдан Мозговой. Он установил новый мировой рекорд по плаванию на спине на дистанции 100 метров.

Сборная России занимает четвертое место в общем медальном зачёте. Россияне завоевали 59 наград (17 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую медаль). Лидерство за китайскими спортсменами (119 наград). На втором месте Великобритания (65), а на третьем - США (47).