Сборная России не оставила шансов команде Боснии и Герцеговины. Фото: World ParaVolley/flickr.com/photos/world-paravolley

Сборная России по волейболу сидя, фактически полностью состоящая из уральцев, одержала две победы на Паралимпиаде в Токио. Во второй игре наша команда безоговорочно обыграла одного из мировых лидеров этого вида спорта – Боснию и Герцеговину – 3:0.

В первой игре сборная Паралимпийского комитета России* встречалась с хозяевами паркета – командой Японии. Наши волейболисты начали так уверенно, что первый сет завершился со счётом 25:6. Потом японцы старались выровнять ситуацию (17:25), но никаких шансов на победу наши мужчины им не оставили – 3:0 (25:6, 25:17, 25:15).

А вот вторая игра была с Боснией и Герцеговиной. Балканская команда с 2000 года регулярно доходила до финала Паралимпийских игр, в 2004-м и 2012-м выигрывала (остальные разы побеждал Иран, который в Токио играет в параллельной группе «B»), у сборной же России пока есть только бронза паралимпийского турнира-2008. Но любую серию можно прервать. Россияне не стали робеть перед боснийцами и обыграли их 3:0 (25:19, 25:18, 25:18). Больше всех очков в матче набрал Виктор Миленин – 14 в атаке, 4 на блоке и одно на подаче. World ParaVolley (Всемирная организация по волейболу для людей с ограниченными физическими возможностями) даже в своём официальном отчёте написала, что данная победа ознаменует «конец целой эпохи».

Сборная России теперь лидер группы и имеет комфортное преимущество – две победы и шесть выигранных сетов. Следующий матч наша команда проведёт сегодня, 31 августа, против Египта. Если говорить о дальнейших раскладах, то российские волейболисты почти гарантировали себе участие в плей-офф. Этого не произойдёт лишь в том фантастическом случае, если Египет обыграет нашу команду с разгромным счётом 0:3, да ещё и с разницей больше чем в 20 очков по итогам трёх сетов.

*Состав сборной: Алексей Волков, Евгений Волосников, Ильдар Зиннатуллин, Денис Шестаков, Александр Савичев, Александр Резниченко, Андрей Лавринович, Виктор Миленин, Сергей Поздеев, Анатолий Крупин, Александр Байчик, Владимир Панкратов. Сборная состоит из уральцев (лишь двое – Александр Байчик и Сергей Поздеев выступают сейчас за команду Московской области, но и они наши – Александр из Артёмовского, а Сергей из Красноуральска).