Михаил Асташов взял второе золото Паралимпийских игр в Токио

Михаил Асташов стал чемпионом в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Фото: Паралимпийский комитет России

Велогонщик Михаил Асташов, представляющий Бурятию и Свердловскую область, завоевал второе паралимпийское золото. Он стал чемпионом в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Михал Асташов преодолел дистанцию в 16 км за 24 минуты 53,37 секунды. Второе место завоевал американец Аарон Кит с результатом в 24 минуты 55,40 секунды. Бронза досталась немцу Михаэлю Тойберу, который финишировал через 24 минуты 58,67 секунды после старта.

Напомним, это вторая золотая медаль для уральца Михаила Асташова. Ранее он завоевал высшую награду в индивидуальной гонке преследования на 3 тыс. м. в соревнованиях на велотреке. Он установил мировой рекорд с результатом 3 минуты 35,95 секунды.