Паралимпийский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль в толкании ядра

Фото: официальная группа в "Вконтакте" Паралимпийского комитета России

Российский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золото в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио. Также он обновил мировой рекорд.

Его результат - 16,67 м. Это его лучший результат в карьере. Он на 35 см превзошёл мировой рекорд, который был также установлен им.

Серебро взял представитель Туниса Яссин Гениши с результатом в 15,12 м. Бронза досталась немцу Себастьяну Дитцу, который метнул снаряд на 14,81 м.

Напомним, накануне велогонщик Михаил Асташов, представляющий Бурятию и Свердловскую область, завоевал второе паралимпийское золото. Он стал чемпионом в шоссейной гонке с раздельным стартом.