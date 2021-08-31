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31 августа 2021, 11:18

Паралимпийский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль в толкании ядра

Владимир Свиридов

Фото: официальная группа в "Вконтакте" Паралимпийского комитета России

Российский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золото в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио. Также он обновил мировой рекорд.

Его результат - 16,67 м. Это его лучший результат в карьере. Он на 35 см превзошёл мировой рекорд, который был также установлен им.

Серебро взял представитель Туниса Яссин Гениши с результатом в 15,12 м. Бронза досталась немцу Себастьяну Дитцу, который метнул снаряд на 14,81 м.

Напомним, накануне велогонщик Михаил Асташов, представляющий Бурятию и Свердловскую область, завоевал второе паралимпийское золото. Он стал чемпионом в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Российская паралимпийская сборная занимает третье место в медальном зачёте с 22 золотыми медалями, 12 серебряными и 33 бронзовыми. Впереди — сборные Китая и Великобритании.

Областная газета Свердловской области

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