Паралимпийский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль в толкании ядра

Российский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золото в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио. Также он обновил мировой рекорд.
Его результат - 16,67 м. Это его лучший результат в карьере. Он на 35 см превзошёл мировой рекорд, который был также установлен им.
Серебро взял представитель Туниса Яссин Гениши с результатом в 15,12 м. Бронза досталась немцу Себастьяну Дитцу, который метнул снаряд на 14,81 м.
Напомним, накануне велогонщик Михаил Асташов, представляющий Бурятию и Свердловскую область, завоевал второе паралимпийское золото. Он стал чемпионом в шоссейной гонке с раздельным стартом.
Российская паралимпийская сборная занимает третье место в медальном зачёте с 22 золотыми медалями, 12 серебряными и 33 бронзовыми. Впереди — сборные Китая и Великобритании.