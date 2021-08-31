Для 32-летнего Михаила Асташова Паралимпиада в Токио - первая в карьере. Фото: Паралимпийский комитет России

Екатеринбуржец Михаил Асташов завоевал вторую золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. В шоссейной велогонке с раздельным стартом он стал лучшим, преодолев дистанцию в 16 километров за 24 минуты и 53,37 секунды.

Паралимпиец, представляющий Бурятию и Свердловскую область (функциональный класс С1), уверенно прошёл всю дистанцию. На отметке в 8 километров он уже показывал лучшее время. По итогам 16 километров Михаил Асташов выиграл у американского велогонщика Аарона Кита две секунды. Бронзовая награда у немца Михаэля Тойбера (53-летний немец завоевал уже седьмую медаль Паралимпийских игр с 2004 года).

Для Асташова это вторая награда на текущей Паралимпиаде в Токио. Ранее он завоевал золото в трековой дисциплине – в гонке преследования на 3 000 метров. И после той победы отмечал, что одна медаль – это план-минимум. Теперь, выходит, Михаил близок к максимуму, поскольку впереди у него ещё шоссейная велогонка (2 сентября).

Поздравил двукратного паралимпийского чемпиона Президент России Владимир Путин. «Вы вновь проявили отличные спортивные качества – несгибаемый характер, силу духа и мастерство, в напряжённой борьбе обошли опытных соперников, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в паралимпийском велоспорте», – говорится в поздравительной телеграмме.

Можно порадоваться и успехам наших волейболистов сидя, которые вчера сыграли матч против Египта. Это был заключительный поединок в группе «А», и наша команда уверенно выиграла 3:0 (25:21, 25:17, 25:20). Лучшими на площадке стали Виктор Миленин и Александр Савичев, набравшие по четырнадцать очков.

Волейбольная сборная, почти целиком состоящая из представителей Свердловской области, вышла в полуфинал с первого место. За три игры наша команда не проиграла ни одного сета. Теперь россиянам предстоит полуфинальный матч с командой Бразилии. Во второй игре 1/2 финала Иран, скорее всего, встретится с командой Боснии и Герцеговины. Примечательно, что эти команды с 2000 года неизменно встречались между с собой в финале паралимпийского турнира. Но из-за победы россиян над боснийцами их команда не смогла занять первое место и, с большой долей вероятности, попадёт в полуфинале на лидера группы «В» – Иран. Игры запланированы на 2 сентября.