Российские паралимпийцы завоевали ещё пять золотых медалей

Многие из них побили рекорды. Фото: официальная группа в "Вконтакте" Паралимпийского комитета России

На Паралимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали ещё пять золотых наград. Медали были получены в беге, велоспорте и плавании.

Накануне пловцыАнна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников завоевали золото в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Они проплыли дистанцию за 3 мин. 53,79 сек. и установили рекорд Паралимпийских игр. Вторыми финишировали бразильцы (3 мин. 54,95 сек.), третьими – украинцы (3 мин. 55,15 сек.).

Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал чемпионом в беге на 400 м. Он обновил мировой рекорд, который сам и установил в 2019 году, результатом 49,34 сек. Серебро досталось представителю США Нику Мэйхью (50,26 сек.), бронза – россиянину Чермену Кобесову (50,44 сек.).

Руслан Кузнецов победил в шоссейной велосипедной гонке на 79,2 км. Он показал результат в 2 часа 34 мин. 35 сек. Вторым к финишу приехал Хайнц Фрей из Швейцарии с таким же временем (россиянин опередил его в финишном створе), третье место занял австралиец Вальтер Аблингер, который показал время 2 часа 35 мин. 6 сек.

Также золотую медаль завоевала Мария Павлова в плавании на дистанции 100 м брассом. Девушка преодолела дистанцию за 1 мин. 34,44 сек. Серебро досталось американке Джессике Лонг (1 мин. 34,82 сек.), бронза – австралийке Тиффани Томас Кейн (1 мин. 35,02 сек.)

Ещё один россиянин Андрей Калина стал чемпионом на дистанции 200 м комплексным плаванием. Он финишировал через 2 мин. 14,90 сек. после старта. Второй результат (2 мин. 15,42 сек.) показал австралиец Тимоти Ходж, третьим приплыл представитель Франции Юго Дидье (2 мин. 17,15 сек.). Ранее Андрей Калина взял золото на дистанции 100 м брассом.

Напомним, недавно чемпионами паралимпийских игр также стали Андрей Николаев и Валерия Шабалина, Владимир Свиридов, Михаил Асташов.