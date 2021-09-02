Уральские спортсмены вновь сумели завоевать медали турнира. Фото: World ParaVolley

В Токио продолжаются летние Паралимпийские игры. Уральские спортсмены вновь сумели завоевать медали турнира. Вячеслав Емельянцев – с серебром в плавании, а волейболисты сидя вышли в финал.

Вячеслав выиграл свою вторую награду на Играх в Токио. К бронзе на дистанции 200 метров вольным стилем (класс функциональности S14) он добавил серебро на дистанции 100 метров на спине.

В квалификации Емельянцев не показывал высоких результатов и едва сумел пробиться в финал с восьмым временем. Но в решающем заплыве свердловский спортсмен, плывший по крайней дорожке, которая считается неудобной, продемонстрировал всё своё мастерство. Первые 50 метров он преодолел с третьим результатом, а на втором полтиннике сумел вырвать серебро. Причём обогнал Вячеслав не кого-нибудь, а британца Рииса Данна, у которого на Играх в Токио уже три золотые медали. Первое место с паралимпийским рекордом занял австралиец Бенджамин Ханс.

Точно будет медаль и у нашей волейбольной команды, практически полностью состоящей из свердловчан. В полуфинале паралимпийского турнира россияне обыграла сборную Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

Первый сет наша команда проиграла, но в трёх последующих действовала более чем уверенно и оформила себе путёвку в финал. Это, кстати, историческое событие. Ещё ни разу сборная России (пусть теперь временно и выступающая под флагом ПКР) не выходила в финал паралимпийского турнира. До этого времени у нас была лишь бронза в 2008 году. А с 2000-го в финале неизменно играли две команды – Босния и Герцеговина и Иран. Однако теперь турнирная судьба (не без помощи России, которая лишила боснийцев первого места в группе) свела их в параллельном полуфинальном матче. Победитель - Иран - сыграет с нами. Финал состоится 4 сентября.