В Екатеринбурге планируют строить крытый канал для гребли

Гребной слалом популярен в Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге планирую построить крытый канал для гребли. Власти уже разработали техзадание на разработку проектной документации. Оказать помощь с федеральным финансированием обещал глава МИД РФ, потому что и сам увлекается этим видом спорта.

Этот канал может стать ещё одним элементом развития спортивной инфраструктуры, которая поможет региону проводить статусные соревнования международных спортсменов. Власти Свердловской области предложили Федерации гребного слалома подключится к работе над созданием канала, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Мы уже подготовили техзадание на разработку проектной документации. И, безусловно, со своей стороны выполним все на себя взятые обязательства согласно бюджетным правилам – софинансированию в реализации проекта. Если вы нам поможете включить эту программу в федеральное софинансирование, мы безусловно ещё быстрее реализуем этот проект", - обратился губернатор региона к главе министерства иностранных дел РФ.

Министр эту идею одобрил, так как сам увлекается гребным слаломом.

"Мы этим (вопросом софинансирования - прим. "ОГ") займёмся", - сказал глава МИД РФ, возглавляющий попечительский совет Федерации гребного слалома России.

Власти региона уже подобрали варианты площадок для размещения крытого гребного канала.

В Свердловской области немало именитых спортсменов в гребном слаломе. Так, например, команда от нашего региона в этом году завоевала целую россыпь медалей на Кубке России – две золотых, одну серебряную и бронзовую медали. Четыре свердловских спортсмена - Никита Губенко, Дмитрий Храмцов,Александр Харламцев и Дмитрий Лабасов - представят Россию на этапе Кубка Мира.