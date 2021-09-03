Владимир Путин допустил, что РФ подаст заявку на проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке

Однако говорить об этом, по словам Президента России, преждевременно. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия может подать заявки на проведение Олимпиады, в том числе на Дальнем Востоке. Впрочем, он отметил, что говорить об этом преждевременно, и на то есть веские причины.

Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера. В таком случае мы не исключаем проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, Владивосток - одна из перспективных площадок», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о проведении Игр в России в 2036 году.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, оценивая шансы Владивостока для проведения Олимпиады-2036, Владимир Путин заявил, что «должны созреть необходимые условия, в том числе для того, чтобы Россия могла полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях».

«Это зависит не от нас, а от тех, кто политизирует международный спорт. Надеюсь, что объединительных площадок, таких как искусство, спорт, борьба с общими вызовами уже достаточно для того, чтобы мы руководствовались соображениями общих интересов, а не какими-то политико-эгоистичными соображениями», - заявил российский лидер.

Как писала «Областная газета», в середине августа, глава Министерства иностранных дел РФ заявил, что несколько российских городов представили заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Среди них, по словам главы внешнеполитического ведомства, Санкт-Петербург и Казань.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио проводились с 23 июля по 8 августа. В 2024 году Олимпиаду примет Париж, а в 2028 году - Лос-Анджелес. 21 июля было принято решение, что в 2032 году Олимпийские игры примет австралийский город Брисбен.