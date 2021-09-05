Российские спортсмены заняли четвёртое место на Паралимпийских играх в Токио

На счету российских паралимпийцев 118 медалей. Фото: Станислав Савин

В Токио завершаются Паралимпийские игры. Российские спортсмены заняли четвёртое место в общем медальном зачёте. На их счету свыше 100 наград.

Паралимпийские игры проходили в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Российская сборная завоевала 118 медалей и заняла четвёртую строчку. Из них 36 - золота, 33 - серебря и 49 - бронзы. Россияне установили 17 мировых рекордов.

Лидерами стали сборная Китая с результатом 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медалей. На втором месте расположилась Великобритания (41-38-45), на третьем - американцы (37-36-31).

Свердловскую область представляли 16 человек. Наилучший результат показал велогонщик Михаил Асташов, который выступает за Бурятию и Свердловскую область. У него две золотых медали.

Сборная России по волейболу сидя, которая полностью состоит из уральцев (лишь двое – Александр Байчик и Сергей Поздеев выступают сейчас за команду Московской области, но и они наши – Александр из Артёмовского, а Сергей из Красноуральска), завоевала серебро. В финале они уступили сборной Ирана со счётом 1-3.

Также отметился пловец Вячеслав Емельянцев. Сначала он завоевал бронзу, а затем - серебро.

Заместитель председателя Правительства России поздравил российских паралимпийцев с завершением Паралимпийских игр.

"Все российские паралимпийцы, выступающие в Токио, подняли планку и однозначно усилили остроту конкуренции в предстоящем спортивном сезоне. Поздравляю всех победителей и призёров Паралимпийских игр в Токио, желаю крепости духа и новых побед", - цитирует его пресс-служба Правительства.

Он также отметил, что результат в 118 медалей - исторический рекорд России. он превысил результат игр в Лондоне. В 2012 году российские паралимпийцы завоевали 102 медали.