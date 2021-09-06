Михаил Мишустин одобрил строительство Уральского теннисного центра под Сысертью

Центр станет ещё одним объектом Универсиады 2023 года. Фото: сайт Федерации тенниса России.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переводе земель лесного фонда в Сысертском ГО в категорию особо охраняемых территорий, для строительства на этой территории Уральского теннисного центра. Он станет ещё одним объектом Универсиады-2023.

Инициатором реализации проекта стала компания с одноимённым названием "Уральский теннисный центр" предпринимателя Андрея Комарова.

Предприятие полностью возьмёт на себя затраты по проектированию и подготовке архитектурной концепции строения, однако само строительство будет осуществляться на условиях государственно-частного партнёрства - власти региона и руководство компании подпишут концессионное соглашение.Предприятие вложит в строительство центра 1,5 млрд рублей, которые позднее планируется возместить из областного бюджета. Соответствующее соглашение должно быть подписано в начале 2022 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Уральский теннисный центр будет включать 20 теннисных кортов, из которых четыре будут крытыми, с грунтовым покрытием, около 4 тыс. трибунных мест, а также все необходимые для проведения международных соревнований помещения, вроде, раздевалок для спортсменов, мест для проживания организаторов и судейских комнат.

Теннисный центр планируют построить посреди лесного пространства, на единой территории с гольф-курортом Pine Creek Golf Resort и будущей Уральской образовательной резиденцией. Для реализации проекта компания "Уральский теннисный центр" привлечёт бюро Архструктура.

Напомним, что Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена". На ремонт фасадов зданий для проведения Игр выделят почти 460 миллионов. В список тренировочных площадок для спортсменов вошли 17 объектов.

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