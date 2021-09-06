Кому достались драгоценные металлы Токио

Сборная Росии по волейболу сидя: А. Савичев, С. Поздеев, В. Миленин, Д. Шестаков, А Волков, В. Панкратов, Е. Волосников, И. Зиннатуллин, А Лавринович, А Резниченко, А Крупин, А. Байчик. Фото: World ParaVolley / flickr.com/photos /world-paravolley

В воскресенье в Токио прошла церемония закрытия XVI Паралимпийских игр. По итогам этих соревнований команда Паралимпийского комитета России заняла четвёртое место.

Расклад сил получается такой. Впереди планеты всей Китай, затем идут примерно на одном уровне Япония, США и Россия, все остальные находятся уже на значительном удалении от лидеров мирового параспорта. Всего в Токио были разыграны 539 комплектов наград, хотя бы одного призёра имеют 87 стран.

Российские паралимпийцы, пропустившие предыдущие Игры, с одной стороны, сделали шаг назад (в Лондоне в 2012 году они были вторыми), а с другой стороны, установили новый медальный рекорд (в том же Лондоне суммарно были завоёваны 102 медали разного достоинства).

Дело не в пицце

Что касается свердловчан, то главным нашим героем на Играх стал Михаил Асташов - обладатель двух золотых медалей. История этого мужественного парня много раз описана, так что нет смысла её повторять. Только ленивый не написал про то, что дважды паралимпийским чемпионом стал бывший курьер по доставке еды. Это ведь неважно, что проработал он, по его же собственным словам, только одну смену. Дело тут совсем в другом – выступлением в Токио Михаил показал всему миру, что если у тебя есть большая цель, то при должном усилии ты её обязательно достигнешь. Даже если у тебя нет с рождения рук и ног.

Непросто складывалась токийская история у Вячеслава Емельянцева. Обе его медали были добыты на пределе сверхусилий. Могла быть ещё и бронза в эстафете, но нашу команду дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты.

К сожалению, не удалось выиграть в финале мужской сборной по волейболу сидя, но и второе место – это большой успех. Еще несколько лет назад российские волейболисты считались четвёртыми в мире, а позиции первой тройки (Иран, Босния, Египет) были незыблемы. В Токио наши парни уверенно обыграли Боснию, но вот справиться с Ираном пока не получилось – 1:3.

Интересно, что в финале помимо командного сражения имела место и своеобразная дуэль снайперов – самого высокого (246 см) паралимпийца всех времён Мортеза Мехрзады и лидера российской сборной Виктора Миленина. Здесь со счётом 30:28 победа досталась уроженцу Краснотурьинска, для которого это уже третья Паралимпиада в карьере. К слову, обоим по 33 года, так что если позволит здоровье, оба вполне могут ещё раз помериться силами в Париже.

Создатель команды «Родник» и первый тренер сборной России по волейболу сидя Виктор Семёнович Дьяков мечтал о том, чтобы выиграть Паралимпиаду. Пока Иран сильнее, но кто знает, как повернутся турнирные расклады на следующих Играх.

Без медалей, но с победой

Паралимпиада – это соревнования, на которых не бывает проигравших. Здесь каждый вышедший на старт уже одержал свою самую главную победу. Четверо свердловчан возвращаются из Токио без медалей, но каждый сделал на своём месте всё, что смог и даже больше. Теннисист из Асбеста Владимир Топорков дебютировал на Паралимпиаде, соперники ему попались самые серьёзные. Тем не менее из пяти своих матчей в программе турнира по настольному теннису на колясках Владимир Топорков выиграл три и занял итоговое пятое место.

Екатеринбуржец Антон Зяпаев, выступавший в соревнованиях по стрельбе из лука, успешно преодолел квалификационный отбор, а в 1/16 финала даже повёл в счёте после первого сета в поединке против турецкого лучника Ведата Аксоя. Но в следующих сетах соперник оказался сильнее, и Антон был вынужден досрочно покинуть турнир.

У Елены Третьяковой были две попытки попасть на пьедестал в соревнованиях по лёгкой атлетике. На дистанции 200 метров бегунья из Екатеринбурга не смогла преодолеть квалификационный барьер, а на дистанции 400 метров она финишировала на шестом месте. Нет медалей, зато есть бесценный опыт участия в Паралимпийских стартах. Елена ещё молодая спортсменка, так что, возможно, её паралимпийская история только начинается.

Ещё один наш представитель в лёгкой атлетике – Егор Шаров – также не смог подняться на пьедестал. В беге на 400 метров он занял восьмое место, а на дистанции 1 500 метров финишировал с восьмым временем.

Командный зачёт

ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ВСЕГО Китай 96 50 61 207 Япония 41 38 45 124 США 37 36 31 104 Команда ПКР 36 33 49 118 Нидерланды 25 17 17 59

Задача выполнена

С учётом того, что Россия выступала на Паралимпиаде после девятилетнего перерыва, а из-за ковидных ограничений подготовка у многих спортсменов была скомкана, перед нашей сборной в Токио не стояло никаких конкретных задач. По крайней мере, вслух об этом никто не говорил. Ещё и потому, что обстановка на Паралимпийских объектах и вокруг них из-за той же пандемии была специфической, и не стоило добавлять спортсменам ненужного напряжения.

Но раз наши паралимпийцы побили рекорд Лондона, то можно с уверенностью сказать, что со спортивной задачей они справились. Такой же точки зрения придерживается и министр спорта России Олег Матыцин.

«Выступление на Паралимпиаде признано успешным» – заявил глава спортивного ведомства вчера на заседании оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Играх в Токио.

Михаил Асташов. Фото: Пресс-служба ПКР