Так выглядит Национальный теннисный центр в Москве. Уральский теннисный центр не будет уступать в масштабах. Фото: сайт Федерации тенниса России.

Строительство Уральского теннисного центра под Сысертью было поддержано на федеральном уровне. Объект должен появиться к Универсиаде-2023 и принять соревнования по большому теннису. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому часть земель лесного фонда Сысертского городского округа были переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для размещения теннисного центра. Соответственно, теперь на этой территории возможно возведение спортивного объекта.

Фото: Официальное распоряжение

Новое спортивное сооружение предполагается построить на условиях государственно-частного партнёрства. Один из инициаторов проекта – предприниматель Андрей Комаров (экс-совладелец Челябинского трубопрокатного завода). Ему же, кстати, принадлежит гольф-курорт Pine Creek Golf Resort, построенный в 2013 году там же в Сысертском городском округе. По планам, теннисный центр расположится в окружении лесного массива на единой территории с гольф-курортом, а также с будущей Уральской образовательной резиденцией.

Для строительства нового объекта Андрей Комаров создал компанию «Уральский теннисный центр». Она готова взять на себя затраты на подготовку архитектурной концепции и на проектирование: для этих целей компания намерена привлечь лауреата российских и международных премий в области архитектуры – бюро "Архструктура". В дальнейшем же между компанией и правительством области будет заключено соглашение, по которому компания Комарова направит на строительство объекта собственные средства, которые потом предполагается возместить из регионального бюджета. Объём инвестиций на данный момент оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Новый спортивный объект будет вмещать в себя сразу 20 теннисных кортов, четыре из которых – крытые, с грунтовым покрытием. Это обязательное требование Федерации тенниса. Около четырёх тысяч зрительских мест будет на спортивном объекте, помимо этого в ходе строительства будут предусмотрены необходимые помещения для проведения соревнований самого высокого уровня: судейские, раздевалки для спортсменов, места для проживания организаторов.

Интересно, что изначально планировалось, что окончание работ по проектированию спортивного объекта будет в ноябре 2020 года. С марта 2021-го по март 2022-го Уральский теннисный центр планировали строить, а осенью 2022 года ввести его в эксплуатацию. И, как другие спортивные объекты Универсиады, он должен был быть протестирован в соревновательном режиме. Однако уже сейчас понятно, что сроки проектирования и строительства объекта значительно сдвинулись. Соглашение о сотрудничестве между Уральским теннисным центром и регионом будет подписано в начале 2022 года, после этого разработают проект, а затем начнётся строительство. Напомним, что всё это нужно успеть сделать до начала летней Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

В тему Строительство Уральского теннисного центра в Свердловской области должно положительно повлиять на развитие большого тенниса в регионе. В области традиционно проводится всероссийский турнир «Кубок Ельцина», а с появлением нового крупного спортивного объекта регион сможет претендовать на проведение и других соревнований по большому теннису. Помимо этого, появится больше возможностей заниматься этим видом спорта, а значит, и шансов на то, что на Среднем Урале появятся свои звёзды тенниса. Кстати, на продолжающемся турнире Большого шлема US Open выступала екатеринбурженка Камилла Рахимова. Она получила от организаторов wild-card (специальное приглашение для тех спортсменов, кто не смог пробиться в основную сетку по рейтингу или через отбор) и сумела добраться до третьего круга турнира. По пути она одолела француженку Кристину Младенович, а также соотечественницу Екатерину Александрову. За попадание в четвёртый круг Камилла уступила восьмой ракетке мира из Чехии Барборе Крейчиковой.

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