"Кросс нации - 2021" пройдёт в Екатеринбурге с 17 по 18 сентября. Полный список площадок

В 2021 году "Кросс нации" пройдёт в обновлённом формате. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области Всероссийский день бега "Кросс нации" состоится 17-18 сентября. Организаторы подготовят в Екатеринбурге восемь площадок для забега, а само мероприятие пройдёт в обновлённом формате.

Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса принять участие в забегах смогут только лица до 65 лет. Все забеги пройдут с раздельным стартом - максимум по 50 человек на старте с временным гандикапом между забегами.

Все желающие поучаствовать в "Кроссе нации" должны пройти обязательную онлайн-регистрацию на официальном сайте, где можно выбрать площадку для забега, время и дистанцию от 1,5 до 2 км.

Список всех площадок "Кросса нации - 2021" в Екатеринбурге:

Ленинский район: ДЮСШ № 2 "Межшкольный стадион", бульвар Денисова-Уральского, 3а;

Кировский район: ГБУ СО "Шарташский лесной парк";

Верх-Исетский район: Парк имени XXII Партсъезда;

Октябрьский район: ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского, улица Мичурина, 230;

Чкаловский район: МБУ СШ "Родонит", улица Прониной, 35;

Железнодорожный район: Стадион "Локомотив", улица Расточная, 18;

Орджоникидзевский район: МАУ "СОК "Калининец", улица Краснофлотцев, 48;

Орджоникидзевский район: Лыжная база МБУ СШ №19 "Детский стадион", улица Бакинских Комиссаров,13.

Временные слоты для 500 участников будут организованы с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00, с 14:00 до 16:00. Количество слотов на каждой площадке будет строго ограничено, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году "Кросс нации" планировали провести 19 сентября, однако из-за роста заболеваемости ковидом, забег был отменён. В 2019 году мероприятие в уральской столице собрало почти 38 тыс. участников.