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Спорт
9 сентября 2021, 17:42

В Екатеринбурге пройдёт Всероссийский студенческий фестиваль "Международный день студенческого спорта"

Ребята играют в баскетбол

Студенты будут соревноваться и в стритболе. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге проведут Всероссийский студенческий фестиваль "Международный день студенческого спорта". Он пройдёт в середине сентября.

Распоряжение о подготовке и проведении фестиваля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, мероприятия пройдут с 18 по 20 сентября. Организаторами выступят министерство физической культуры и спорта Свердловской области, УрФУ и региональная общественная организация "Студенческий спортивный союз Свердловской области".

Организационный комитет возглавляет заместитель губернатора Павел Креков. Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт назначен заместителем председателя.

В первый день фестиваля пройдут соревнования по пилонному спорту, воздушно-силовой атлетике, спортивной гимнастике, американскому футболу, женскому баскетболу и стритболу.

19 сентября выступят представители хип-хопа, акробатического танца, спортивной гимнастики и мини-гольфа. В заключительный день пройдут состязания по регби и эстетической гимнастике.

Напомним, перед Универсиадой в Екатеринбурге пройдёт суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола.

Областная газета Свердловской области

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