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9 сентября 2021, 18:14

В Казани представили эскизы медалей для Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Эскизы медалей

Официально будет утверждён только один эскиз. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В четверг, 9 сентября, на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани представили три эскизных проекта медалей Всемирных летних студенческих игр, которые состоятся в Екатеринбурге в 2023 году. Официально будет утверждён только один эскиз.

Проекты медалей главе Минспорта РФ Олегу Матыцину и президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову представил глава Дирекции студенческих игр Александр Чернов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Помимо этого в рамках форума прошла церемония объединения символического наследия Студенческих игр: Александру Чернову передали медали и факелы Универсиады-2013 в Казани и Универсиады-2019 в Красноярске.

"Сегодня мы передаём нашему любимому городу Екатеринбургу факелы и медали невероятно успешных столиц прошедших Игр, но на самом деле мы передаём опыт. Те люди, которые участвовали в подготовке Казани и Красноярска, эти люди теперь с нами в Екатеринбурге. Это самое главное наследие и свидетельство поступательного развития спорта, которое культивируется в нашей стране", - передаёт слова главы Дирекции Игр департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада) в 2023 году пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена". 

На ремонт фасадов зданий для проведения Игр выделят почти 460 миллионов. В список тренировочных площадок для спортсменов вошли 17 объектов, одним из которых станет Уральский теннисный центр под Сысертью. Подробности о масштабной спортивной площадке читайте в материале "ОГ".

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Областная газета Свердловской области

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