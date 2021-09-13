Владимир Путин: дух российских паралимпийцев не был сломлен политизированным недопуском на Игры в Рио

Президент России встретился в Кремле с российскими спортсменами. Фото: пресс-служба Кремля

Недопуск российских паралимпийцев на Игры в 2016 году, который был очевидно политизированным, не сломил боевой дух атлетов и их веру в справедливость. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призёрами Паралимпийских игр в Токио.

Российский лидер отметил, что для российских спортсменов эти игры стали по-настоящему долгожданными.

«Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность паралимпизма, веру в себя, свои силы, ваше стремление стать лидерами, лучшими в мире», – подчеркнул Владимир Путин.

Он подчеркнул, что россияне выкладывались по полной, готовясь к соревнованиям, а в период проведения Игр выдержали колоссальные физические и эмоциональные нагрузки. «И каждая – хочу подчеркнуть это и скажу об этом ещё раз – завоёванная в Токио медаль, каждое золото, серебро, бронза убедительно доказали высочайший уровень мастерства российских атлетов, спортивное величие нашей страны, приумножили наши чувства национальной гордости», – заявил президент.

Обращаясь к спортсменам, Владимир Путин заверил, что всем сердцем разделяет с ними радость успешных выступлений российской команды на Паралимпийских играх в Токио. «Спасибо вам большое, поздравляю вас», – сказал российский лидер.

По итогам Праралимпиады победу в медальном зачёте одержали китайские спортсмены (96 золотых, 50 серебряных и 61 бронзовая медали). За ними следуют Япония (41 – 38 – 45), США (37 – 36 – 31) и Россия (36 – 33 – 49). Всего в Токио были разыграны 539 комплектов наград, хотя бы одного призёра имеют 87 стран.

Как писала «Областная газета», российские паралимпийцы, пропустившие предыдущие Игры, с одной стороны, сделали шаг назад (в Лондоне в 2012 году они были вторыми), а с другой стороны, установили новый медальный рекорд (в том же Лондоне суммарно были завоёваны 102 медали разного достоинства).

Что касается свердловчан, то главным нашим героем на Играх стал Михаил Асташов, который также представлял Бурятию. Он стал обладателем двух золотых медалей в велоспорте.

Непросто складывалась токийская история у Вячеслава Емельянцева. Он завоевал серебро и бронзу в плавании. Обе его медали были добыты на пределе сверхусилий. Могла быть ещё и бронза в эстафете, но нашу команду дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты.

К сожалению, не удалось выиграть в финале мужской сборной по волейболу сидя, но и второе место – это большой успех.

Теннисист из Асбеста Владимир Топорков дебютировал на Паралимпиаде, соперники ему попались самые серьёзные. Тем не менее из пяти своих матчей в программе турнира по настольному теннису на колясках Владимир Топорков выиграл три и занял итоговое пятое место.

Екатеринбуржец Антон Зяпаев, выступавший в соревнованиях по стрельбе из лука, успешно преодолел квалификационный отбор, а в 1/16 финала даже повёл в счёте после первого сета в поединке против турецкого лучника Ведата Аксоя. Но в следующих сетах соперник оказался сильнее, и Антон был вынужден досрочно покинуть турнир.

У Елены Третьяковой были две попытки попасть на пьедестал в соревнованиях по лёгкой атлетике. На дистанции 200 метров бегунья из Екатеринбурга не смогла преодолеть квалификационный барьер, а на дистанции 400 метров она финишировала на шестом месте.

Ещё один наш представитель в лёгкой атлетике – Егор Шаров – также не смог подняться на пьедестал. В беге на 400 метров он занял восьмое место, а на дистанции 1 500 метров финишировал с восьмым временем.

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