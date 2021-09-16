Виктория Мешкова поборется за медали ЧМ в боулдеринге и «трудности»

Виктория Мешкова завоевала на чемпионате Европы три золотых медали, теперь екатеринбурженка будет бороться за награды чемпионата мира Фото:Федерация скалолазания России

В Москве стартовал чемпионат мира по скалолазанию. В течение семи дней лучшие спортсмены будут соревноваться в различных дисциплинах скалолазания.

Стоит отметить, что многоборья, как на Играх в Токио, не будет. Этот вид программы был сделан специально для Олимпиады. На чемпионате мира мужчины и женщины будут соревноваться в трёх классических для этого вида спорта дисциплинах: «скорости», «трудности» и «боулдеринге». Напомним, что в Токио зачёт вёлся по трём дисциплинам в сумме, здесь же спортсмены могут выступить в одном или двух видах программы, в которых они сильны. К примеру, как отмечали многие спортсмены, соревнования на скорость – это совершенно другой вид программы, к нему нужна другая подготовка, нежели к «трудности» и к «боулдерингу». Поэтому в Японии те, кто хорошо проявлял себя в скоростной дисциплине, проваливался в «трудности» и в «боулдеринге» и не занимал высокое место в общем зачёте.

– Мне, конечно, ближе программа Олимпиады в Париже, когда «трудность» и «боулдеринг» отделят от «скорости». Но это опыт. Думаю, что на самом деле это даже сблизило скалолазное сообщество. «Скоростники» всегда были отдельной кастой. У них и подготовка, и компания своя. Они всегда держались обособленно. Тут мы все были вместе, тренировали непрофильные для себя дисциплины, и спортсмены разных видов начали лучше друг друга понимать и уважать, – рассказывала в интервью «Областной газете» участница Олимпийских игр в Токио Виктория Мешкова.

Она же попала в состав сборной России на чемпионат мира. Трёхкратная чемпионка Европы примет участие в соревнованиях на «трудность» и в «боулдеринге» – в её профильных видах программы. Среди мужчин также будут представители Свердловской области: в «боулдеринге» выступит уроженец Екатеринбурга Сергей Лужецкий (победитель и призёр первенств России и Европы, призёр чемпионатов России).

Чемпионат мира проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. В первые два соревновательных дня проходила квалификация в параскалолазании, а также соревнования на «скорость» (финалы завершились после подписания номера). Сегодня же в борьбу вступят представители «боулдеринга»: и у мужчин, и у женщин пройдут квалификационные соревнования.

Состав сборной России «Боулдеринг» женщины: Екатерина Киприянова, Елена Красовская, Ирина Кузьменко, Полина Кулагина, Виктория Мешкова; мужчины: Сергей Лужецкий, Алексей Рубцов, Сергей Скородумов, Вадим Тимонов, Николай Яриловец; «Трудность» женщины – Виктория Мешкова, Елена Красовская, Дарья Мезенцева, Олеся Просекова, Динара Фахритдинова; мужчины – Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев, Владислав Шевченко. Календарь 17 сентября. 12:00. «Боулдеринг». Квалификация. 22:00. Параскалолазание. Финал. 18 сентября. 12:00. «Боулдеринг». Полуфинал. Женщины. 20:00. «Боулдеринг». Финал. Женщины. 19 сентября. 12:00 «Боулдеринг». Полуфинал. Мужчины. 20:00. «Боулдеринг». Финал. Мужчины. 20 сентября. 12:00. «Трудность». Квалификация. 21 сентября. 12:00. «Трудность». Полуфинал. Мужчины и женщины. 22:00. «Трудность». Финал. Мужчины. 23:00. «Трудность». Финал. Женщины.

Прямые трансляции всех финальных соревнований покажет телеканал «Матч. Страна». Прямые трансляции квалификаций можно посмотреть на YouTube-канале IFSC. Время соревнований – уральское.

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