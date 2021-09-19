В Екатеринбурге студенты 22 вузов пробежали "Кросс нации"

В забеги приняли участие около 500 человек. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге прошёл "Кросс нации". В нём приняли участие студенты 22 вузов.

Забег традиционно состоялся на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Забег студентов вузов Екатеринбурга приурочен к Международному дню студенческого спорта и официальному старту волонтерской программы Всемирных летних студенческих игр 2023 года. В распределенных по времени забегах приняли участие студенты 22 вузов", - говорится в сообщении.

По данным департамента информполитики Свердловской области, всего пробежало около 500 человек.

Также забеги "Кросса нации" с раздельными стартами по 50 человек и ограничениями из-за пандемии прошли 17-18 сентября в районах Екатеринбурга.

Напомним, в эти дни в УрФУ проходит Международный день студенческого спорта.