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Спорт
19 сентября 2021, 10:37

В Екатеринбурге студенты 22 вузов пробежали "Кросс нации"

Люди бегут

В забеги приняли участие около 500 человек. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге прошёл "Кросс нации". В нём приняли участие студенты 22 вузов.

Забег традиционно состоялся на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Забег студентов вузов Екатеринбурга приурочен к Международному дню студенческого спорта и официальному старту волонтерской программы Всемирных летних студенческих игр 2023 года. В распределенных по времени забегах приняли участие студенты 22 вузов", - говорится в сообщении.

По данным департамента информполитики Свердловской области, всего пробежало около 500 человек.

Также забеги "Кросса нации" с раздельными стартами по 50 человек и ограничениями из-за пандемии прошли 17-18 сентября в районах Екатеринбурга.

Напомним, в эти дни в УрФУ проходит Международный день студенческого спорта.

Областная газета Свердловской области

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