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19 сентября 2021, 12:22

Давил Белявский стал послом Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Давид Белявский и символы Универсиады

Давид белявский провёл автограф-сессию с талисманами Игр. Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр FISU

Олимпийского чемпиона из Екатеринбурга Давида Белявского назначили послом Всемирных студенческий игр FISU. В 2023 году Универсиада пройдёт в столице Урала.

Его представили во время празднования Официального старта волонтёрской программы Игр и Международного дня студенческого спорта, сообщает пресс-службаВсемирных студенческих игр FISU.

"Мы безумно рады, что к нам присоединился такой человек – гордость всей страны. Будучи жителем Екатеринбурга, вы не понаслышке знаете о городе и сможете сделать наш праздник ещё ярче, популярнее и интересней!", - сказал заместитель главы Дирекции Олег Колесников

После церемонии гимнаст принял участие в мероприятиях Международного дня студенческого спорта. После этого пообщался с журналистами и поблагодарил организаторов за представленную возможность.

"Я буду стараться всячески помогать в подготовке и проведении Игр. Это очень важное событие для Екатеринбурга. Как участник Универсиады в Казани я отлично понимаю, насколько это важно для развития города, региона и спорта в целом", - сказал Давид Белявский.

Напомним, в 2013 году екатеринбургский гимнаст взял полный комплект наград на Универсиаде в Казани. В 2016 году он стал серебренным и бронзовым призёров Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2021 году на Олимпиаде в Токио Давид Белявский стал чемпионом в командном многоборье

Первым послом Универсиады стал уральский гонщик Сергей Карякин.

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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