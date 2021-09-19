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Спорт
19 сентября 2021, 17:41

Двукратный паралимпийский чемпион Михаил Асташов вернулся в Екатеринбург

Леонид Рапопорт и Михаил Асташов

Михаила Асташова встречал региональный министр спорта Леонид Рапопорт. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбург прибыл двукратный паралимпийский чемпион Михаил Асташов. После игр в Токио он отправился в Москву, поэтому вернулся в регион немного позже других уральских паралимпийцев.

В аэропорту Кольцово Михаила Асташова встречали друзья, тренеры и поклонники. Чемпион признался, что ему приятно такое внимание. Журналистам он рассказал, что вскоре снова начнёт готовиться к следующей Паралимпиаде.

"Немного отдохну и буду готовиться к следующим Паралимпийским играм", – цитирует Михаила Асташова департамент информполитики Свердловской области.

Победителя поздравил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Свердловская область всегда вносит определяющий вклад в победы наших национальных сборных на Олимпиаде и Паралимпиаде", – сказал министр.

Напомним, Михаил Асташов на Паралимпийских играх в Токио представлял не только наш регион, но и Бурятию. На Паралимпиаде велогонщик завоевал две золотых медали.

После окончания игр спортсмен отправился в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Областная газета Свердловской области

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