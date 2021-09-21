Александр Скиперский (в центре) забил важный гол, который помог команде завоевать бронзовые медали Фото: Ира Джеджула

Сезон российского хоккея на траве подошёл к концу. Высшую лигу – второй по силе отечественный турнир – выиграла екатеринбургская команда «Динамо-2». А в Суперлиге «Динамо-Строитель» завоевало бронзовые медали за один матч до окончания соревнований.

Основная команда екатеринбургских летних хоккеистов – «Динамо-Строитель» – вновь остановилась на третьей строчке в турнирной таблице. С 2018-го уральский клуб ежегодно завоёвывает бронзовые награды. Вмешаться в борьбу за серебро или золото элитного дивизона чемпионата России так пока и не получается. На первом месте безоговорочно казанский «Динамо Ак-барс» (единоличный чемпион страны с 2010 года), а на втором – подмосковное «Динамо-Электросталь» (с сезона 2014/2015 каждый год с серебряными медалями).

Но и бронзовые награды нужно было отстоять в борьбе. Принципиальный соперник в этом споре – столичный клуб «ЦОП Москомспорт». По ходу сезона екатеринбуржцы и москвичи шли вровень, набрав до финальных туров равное количество очков. Всё решилось в предпоследней игре сезона. Причём нули оставались почти до конца встречи, но до буллитов дело так и не дошло. Исход матча решил многолетний лидер команды Александр Скиперский, забивший единственный гол за две минуты до конца поединка. По сути, этот мяч и стал «бронзовым» для «Динамо-Строителя», поскольку заключительная игра чемпионата с «Динамо-Электросталью» (завершилась после сдачи номера в печать) уже никак не повлияет на турнирную таблицу: казанцы вновь первые, «Электросталь» – вторая, а уральская команда – на третьем месте.

Зато дублирующий состав екатеринбуржцев – «Динамо-2» – не оставил никаких шансов своим преследователям в Высшей лиге. В заключительном матче сезона был обыгран казанский «Динамо-УОР» со счётом 4:1, и как итог – уверенно первое место. Причём подопечные Юрия Волкова почти на десять очков оторвались от оппонентов и оставили за спиной представителей и Казани, и Санкт-Петербурга, и Московской области.