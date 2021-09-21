Скалолазка Виктория Мешкова осталась без медалей чемпионата мира

Виктория Мешкова не смогла пробиться в финал в трудности и боулдеринге Фото: Галина Соловьева

Свердловская скалолазка Виктория Мешкова не смогла выйти в финал в дисциплине «трудность» на чемпионате мира, который проходил в Москве.

Трёхкратная чемпионка Европы и недавняя участница Олимпийских игр в Токио сделала в полуфинале 33 перехвата и заняла 15-ю строчку в итоговом протоколе. В финал прошли восемь спортсменок (среди которых россиянка Динара Фахритдинова, представляющая ЯНАО).

Ранее Виктория также не смогла пробиться в финал в боулдеринге, заняв в полуфинале девятое место.

Соревнования в дисциплине «трудность» были заключительными на московском чемпионате мира по скалолазанию.