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21 сентября 2021, 18:44

Скалолазка Виктория Мешкова осталась без медалей чемпионата мира

Виктория Мешкова

Виктория Мешкова не смогла пробиться в финал в трудности и боулдеринге Фото: Галина Соловьева

Свердловская скалолазка Виктория Мешкова не смогла выйти в финал в дисциплине «трудность» на чемпионате мира, который проходил в Москве.

Трёхкратная чемпионка Европы и недавняя участница Олимпийских игр в Токио сделала в полуфинале 33 перехвата и заняла 15-ю строчку в итоговом протоколе. В финал прошли восемь спортсменок (среди которых россиянка Динара Фахритдинова, представляющая ЯНАО).

Ранее Виктория также не смогла пробиться в финал в боулдеринге, заняв в полуфинале девятое место.

Соревнования в дисциплине «трудность» были заключительными на московском чемпионате мира по скалолазанию.

Областная газета Свердловской области

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