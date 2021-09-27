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Спорт
27 сентября 2021, 19:00

Свердловские власти наградили чемпионов и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр

Медали

Каждый спортсмен получил награду. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Власти Свердловской области отметили успехи чемпионов и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр. Спортсменам вручили региональные награды и денежное вознаграждение.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что уральские спортсмены внесли достойный вклад в копилку российских сборных. Участники Олимпиады завоевали пять медалей, одна из которых - золотая. Её получил гимнаст Давид Белявский. Паралимпийские спортсмены принесли также пять медалей. Их них два золота, которые принадлежат велогонщику Михаилу Асташову.

Глава региона также отметил успехи волейбольной команды сидя - они завоевали серебро на Паралимпийских играх.

"Ваше мужество, воля к победе, крепкий бойцовский характер, самоотверженность и целеустремлённость достойны самого глубокого уважения. Особую благодарность хочу выразить вашим тренерам, которые огранили ваш талант, помогли ему развиться и поддержали на пути к победе", - цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Заместитель главы региона Павел Креков вручил спортсменам региональные награды и денежное вознаграждение. Знаки отличия получили:

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа
Фото: скрин документа

Напомним, ранее чемпионы и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр встречались с Президентом России Владимира Путина. Он оценил их вклад в результат российских сборных.

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Областная газета Свердловской области

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