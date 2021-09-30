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30 сентября 2021, 07:32

Двукратный паралимпийский чемпион Михаил Асташов стал гостем шоу "Вечерний Ургант"

Михаил Асташов на шоу "Вечерний Ургант"

Выпуск от 29 сентября. Фото: шоу "Вечерний Ургант"

Велогонщик из Екатеринбурга Михаил Асташов, завоевавший две золотые медали Паралимпиады, стал первым паралимпийским чемпионом, который пришёл на шоу "Вечерний Ургант". Он рассказал о любви к спорту и своих тренировках, а также представил награды, в том числе медаль с автографом Владимира Путина.

Ведущий Иван Ургант сообщил, что тоже любит велосипеды и хочет прокатиться вместе со спортсменом. Шоумен попросил Михаила Асташова рассказать о начале его спортивной карьеры.

"Любовь к спорту мне привили в детском доме. Там я занимался бадминтоном. Чтобы мы меньше хулиганили, полезно проводили своё время, было обязательным посещение секций. Я, как все пацаны, выбрал спортивную секцию. Но также и шил, и рисовал. Когда приехал к родителям в республику Бурятия, занялся плаванием. С того момента началась профессиональная карьера спортсмена", - поделился воспоминаниями паралимпийский чемпион.

Первые протезы у спортсмена были из валенок, он набивал их ватой и одевал на культи. Настоящие спортивные протезы для бега и велогонок появились у него в 24 года, получить их помог тренер из Бурятии. Михаил Асташов рассказал, что с рождения воспитывался в доме малютки, а затем в реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ. До совершеннолетия родители не могли забрать его из детдома, он ездил к ним в гости.

Михаил Асташов также рассказал, что на тренировках по плаванию использует ласты и лопатки, как все спортсмены, а во время соревнований снаряжение запрещено. При беге спортсмен надевает спортивные протезы, однако они часто натирают и сдавливают ноги, протезисты пока работают над этим. Уралец показал свои велопротезы и руль с узким хватом.

"Мы часто выезжаем с тренером на обычные дороги, он выезжает сзади на машине и контролирует безопасность на шоссе. На российских дорогах кататься на велосипеде опасно. Основные тренировки у меня проходят на сборах. Главный соперник - пятикратный паралимпийский чемпион 48-летний немец. На Играм он одевал мне медаль - передавал эстафету от предыдущего паралемпийского чемпиона новому", - поделился в эфире Михаил Асташов.

Напомним, что всего российские паралимпийцы выиграли 36 золотых медалей в Токио. Михаил Асташов представлял не только наш регион, но и Бурятию. После окончания игр спортсмен отправился в Москву на встречу с Президентом России Владимиром Путиным, а затем вернулся в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово он заявил журналистам, что начнёт готовится к следующей Паралимпиаде.

Золотая медаль Михаила Асташова с автографом Президента России. Фото: выпуск шоу от 29 сентября
Областная газета Свердловской области

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