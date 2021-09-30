Нижний Тагил примет два международных соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

Россия ещё никогда не открывала Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Фото: Владимир Мартьянов.

В Нижнем Тагиле идёт подготовка к проведению двух международных соревнований - Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и Русского тура "Синяя птица". Оба чемпионата стартуют в ноябре.

Открывающий этап Кубка мира, в рамках которого пройдут соревнования среди мужчин, запланирован на 20 и 21 ноября. Спортсмены впервые выступят на комплексе трамплинов "Аист", сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Через неделю - 27 и 28 ноября - на горе Долгой выступят сильнейшие спортсменки мира по прыжкам на лыжах. Отмечается, что решение по женским этапам было принято на заседании международной федерации лыжных видов спорта 28 сентября.

Как писала ранее "Областная газета", Россия ещё никогда не открывала Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а значит, Нижний Тагил может войти в историю.

Решение о переносе открытия Кубка мира в Свердловскую область может быть связано с тем, что в конце ноября на Урале уже устойчивое снежное покрытие и необходимые температуры. Плюс нет проблем с ветром.