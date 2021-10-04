Нижний Тагил стал местом старта международного сезона как у мужчин, так и у женщин. Фото: Владимир Мартьянов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) представила календарь предстоящего сезона в прыжках на лыжах с трамплина. Нижний Тагил в этом году впервые в истории откроет Кубок мира как у мужчин, так и у женщин.

Информация о том, что на уральских трамплинах откроют сезон, появилась ещё в прошлом году. В апреле в FIS публиковался черновик календаря, а в конце минувшей недели его утвердили на заседании комитета в федерации.

Событие, получается, историческое. Мужской Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, берущий своё начало с 1979 года, ещё ни разу не стартовал в России. Комплекс «Аист» ежегодно принимал летающих лыжников с 2014 года (за исключением 2016-го). Соревнования проходили в декабре, а в этот раз лыжники откроют сезон в Нижнем Тагиле уже 19 ноября (квалификация). 20 и 21 ноября – два первых этапа.

Причина такого решения, кажется, кроется в климатических особенностях. В конце ноября, скорее всего, установится необходимая температура. Не столь низкая, как в декабре, но необходимая для поддержания снежного покрова. Кроме того, наличие ветрозащиты позволяет не беспокоиться о сильном ветре.

Стартовые этапы в европейских городах в последние сезоны приходилось переносить или отменять полностью – то из-за высокой температуры (снег таял на глазах в немецком Титизе-Нойштадте в 2018-м), то из-за ветра (в финской Руке). В польской Висле, где последние несколько лет прыгуны начинали сезон, также велик риск форс-мажора из-за погодных капризов.

Открытие мужской части Кубка мира, повторимся, решение ожидаемое. Настоящий сюрприз крылся в сетке женского календаря. FIS объявил, что Нижний Тагил откроет сезон и у летающих лыжниц. 25, 26 и 27 ноября (через неделю после мужчин) будут этапы женского Кубка мира. Более того, вот уже два года на Урале проходит тур «Синяя птица», который завершает весь сезон. Он остался в календаре. То есть лыжницы вновь вернутся в Тагил уже в марте 2022 года (19 и 20 марта).

Открытие сезона у женщин на комплексе «Аист» также произойдёт впервые. Ранее FIS не предлагался такой вариант. По сообщениям иностранных СМИ, женщины приедут в Нижний Тагил вместо этапов на олимпийских трамплинах в Китае. Возможно, ситуация со всеми коронавирусными ограничениями пока не позволяет провести этапы в Поднебесной, а по отзывам специалистов, уральские трамплины больше всего похожи по своей геометрии на олимпийские.