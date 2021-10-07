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Спорт
7 октября 2021, 11:36

Кабмин РФ утвердил новую госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта"

спорт

Основным показателем программы должен стать рост количественных показателей и качественных изменений, происходящих в спорте. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство России утвердило новую государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Она вступит в силу 1 января 2022 года.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, к 2030 году планируется увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70%. Предполагается, что физкультура и ЗОЖ положительно скажутся "на улучшении качества жизни граждан РФ".

Также ожидается, что благодаря реализации программы "существенно повысится конкурентоспособность российского спорта на международной спортивной арене". Это, в свою очередь, позволит россиянам побеждать на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Уточняется, что от олимпийской сборной России ждут вхождения в тройку лидеров в неофициальном командном зачёте. Кроме того, в задачи программы входит увеличение до 50% доли российских спортсменов, вошедших в восьмёрку лучших на чемпионатах мира и Европы в олимпийских видах спорта.

Фото: документ

В том же документе размещён перечень утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства РФ. Так, силу утратило постановление об утверждении госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" от 15 апреля 2014 года и последующие, вносившие в него изменения.

Областная газета Свердловской области

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