Михаил Мишустин утвердил состав комиссии по борьбе с допингом в спорте

Михаил Мишустин утвердил состав новой комиссии. Фото: пресс-служба Кремля

Правительство России утвердило состав комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Новая структура была создана в конце 2020 года.

Как сообщает пресс-служба кабмина, комиссию возглавит Министр спорта Олег Матыцин. Замглавы МИДа Сергея Вершинина назначили заместителем председателя комиссии. В состав структуры также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.

"Комиссия призвана координировать взаимодействие федеральных органов, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте", - говорится в сообщении.

Заседания будут проводить не реже одного раза в месяц. Министерство спорта будет обеспечивать организационную и информационно-аналитическое работу комиссии.

Международная конвенции о борьбе с допингом в спорте - базовый международный документ в области антидопинга. Он принят Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и вступил в силу с 1 февраля 2007 года. Россия ратифицировала конвенцию в 2006 году.

Напомним, в 2016 году российских спортсменов обвинили в употреблении допинга. Тогда в интервью американской прессе бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о существовании в России государственной допинговой программы и о массовой подмене проб отечественных спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.

После откровений Родченкова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило проведение расследования обвинений в адрес российских атлетов. Российским спортсменам запретили выступать под флагом страны и использовать гимн на четыре года. В конце декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил это наказание до двух лет.