Уральский велогонщик Лев Гонов вновь в числе лучших в Европе

Лев Гонов (слева), Джонатан Милан (в центре) и Клаудио Имхоф - тройка лучших в трековой гонке преследования. Фото: UEC/BettiniPhoto

На чемпионате Европы по велоспорту на треке в швейцарском Гренхене в минувшие выходные были разыграны заключительные комплекты наград. Свердловский велогонщик Лев Гонов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке преследования.

Уроженец Сысерти, воспитанник местной школы велогонок завоёвывает награду уже на втором чемпионате Европы подряд. В прошлом году Лев выиграл золото в командной гонке преследования и бронзу в индивидуальной.

Но повторить результат нашей четвёрке в преследовании не удалось. Команда в этот раз выступила в несколько изменённом составе. Не смог принять участие из-за травмы Иван Смирнов, и тренерскому штабу пришлось перетасовывать участников. Возможно, именно из-за этого ребята не смогли побороться за награды – итоговое восьмое место.

Зато Лев Гонов улучшил свой результат уже в индивидуальном преследовании – прошлогодняя бронза сменилась серебром. И надо сказать, что эта медаль досталась Льву очень непросто. Гонщик пропустил начало года из-за травмы – он порвал связку у ключицы. Как отмечает спортсмен, форма пока не такая, как была в прошлом году.

Впрочем, в самом финале Лев уступил только итальянцу Джонатану Милану. Милан, надо отметить, несколькими месяцами ранее стал олимпийским чемпионом в Токио. Поэтому, находясь не в оптимальной форме, уступить новоявленному золотому медалисту Игр совсем не зазорно. Бронзовым призёром стал швейцарец Клаудио Имхоф.

В карьере 21-летнего велогонщика из Сысерти это третья медаль чемпионата Европы. Вчера же стало известно, что Лев Гонов вошёл в состав команды на чемпионат мира. Медалей мирового первенства у спортсмена пока нет. Но всё может поменяться в конце октября во Франции, где возьмут старт сильнейшие велогонщики мира.