Сборная России по футболу в сложнейшем матче обыграла Словению

Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу одержала важнейшую победу в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Подопечные Валерия Карпина обыграли на выезде Словению - 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. Сначала после подачи со штрафного точным ударом головой счёт в матче открыл Игорь Дивеев. Через несколько минут ещё один центральный защитник сборной России Георгий Джикия ударом через себя забил красивейший гол и увеличил преимущество нашей команды. Словенцы один мяч отыграли до перерыва: отличился лидер Словении Иличич.

Во втором тайме россияне играли вторым номером. Словения всеми силами пыталась сравнять счёт, но сделать этого не смогла. 2:1 - важнейшая победа сборной России.

Благодаря этому успеху, а также ничейному результату в матче Хорватии и Словакии, сборная России вышла на первое место в своей группе. Судьба путевки на ЧМ решится в ноябре: россиянам предстоит провести домашний матч против Кипра, а также выездной поединок против Хорватии.