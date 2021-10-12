Парусная гонка с экологическим зачётом

В сезоне 2021/2022 участники регаты преодолеют в общей сложности восемь этапов Фото: Официальный сайт парусной лиги

Необычное новшество появилось в соревнованиях международной парусной лиги SailGP. Помимо основного зачёта, в котором учитываются очки, полученные за быстроту прохождения каждого этапа, участники регаты соревнуются в зачёте «Лиги воздействия».

Как сообщает Евроньюс, в ходе шестого этапа, финишировавшего в испанском Кадисе, в гонке появилось новшество, призванное привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды. Как сообщают организаторы, у «Лиги воздействия» будет свой зачёт, очки в которой команды будут получать за применение новаторских технологий, использование чистой энергии и отказ от одноразового пластика. По итогам этого параллельного соревнования получат финансирование экологические организации, которые консультируют участников гонки.

Тема экологии не впервые появляется в связи с путешествиями под парусом. К примеру, ей уделяет большое внимание известный российский путешественник Фёдор Конюхов. Вот и организаторы SailGP надеются на то, что спортсмены могут стать положительным примером для широкой аудитории, хотя и признают, что парусный спорт не так популярен, «как футбол или «Формула-1».

Впрочем, и многие известные футбольные команды обращают внимание на проблемы экологии – на чемпионате мира по футболу 2010 года в ЮАР девять сборных, в том числе Бразилии и Португалии, играли в форме из полиэстера – синтетического волокна, получаемого в результате переработки пластиковых бутылок. А в 2018 году на чемпионате мира в России уже 22 из 32 команд выходили на поле в такой экологической форме. «Пластиковая» форма появилась у таких грандов футбола, как мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Программы по сбору пластиковых бутылок ведут Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Единая лига ВТБ. В сезоне 2019/2020 в форме из полиэстера выходили на площадку баскетболисты екатеринбургского «Урала». Правда, следующим летом команда прекратила существование, но по причинам, не связанным напрямую с проблемами экологии.

Многие годы в массовом сознании бытовало скептическое отношение к роли спорта в нашей жизни. Не случайно у великого сатирика Михаила Жванецкого когда-то родились знаменитые строчки про то, что «двадцать два бугая мяч перекатывают, а если им вместо мяча дать каток, они ж за полтора часа всё поле заасфальтируют». В XXI веке придумали ещё один способ извлекать пользу из спортсменов.

ДОСЬЕ «ОГ» SailGP – международная парусная лига, созданная в октябре 2018 года. Гонки проходят на модернизированных 50-футовых крылатых катамаранах класса F50. Первая регата прошла в 2019 году и завершилась победой экипажа из Австралии. Следующие соревнования были отменены из-за пандемии после первого этапа, второй сезон стартовал в апреле 2021 года на Бермудских островах и завершится в марте 2022-го в Сан-Франциско. В нынешней регате принимают участие восемь команд – из Великобритании, Австралии, Японии, Испании, США, Дании, Франции, Новой Зеландии.

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