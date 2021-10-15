Свердловский спорт готовится к введению QR-кодов

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На этой неделе губернатор Свердловской области внёс изменения в указ №100-УГ. Согласно им доступ на определённые объекты будет разрешён только при наличии QR-кода, который выдаётся либо вакцинированным от COVID-19, либо переболевшим в последние шесть месяцев. В список этих объектов попали не только многие культурные учреждения, но и спортивные.

Первой объявила о введении QR-кодов для участников своих соревнований городская федерация футбола. Недавно стартовал новый сезон официального чемпионата Екатеринбурга по мини-футболу. В турнире предусмотрены три дивизиона, всего заявлено 44 команды-участницы, и представителям всех команд были отправлены письма с предупреждением.

"С 25 октября 2021 года доступ на все спортивные сооружения Екатеринбурга будет производиться только при наличии QR-кода. Просьба ко всем футболистам, представителям команд, болельщикам быть бдительными и соблюдать требования губернатора Свердловской области", - говорится в письме.

Чемпионат города в основном проводится в муниципальных спортивных учреждениях: физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОКах), манеже "Калининец". И все они готовятся исполнять указ губернатора.

- Нам в федерацию, как организатору чемпионата Екатеринбурга, пришли ознакомительные письма от всех муниципальных объектов. С 25 октября они будут выстраивать пропускную систему со считыванием QR-кодов, без них спортсмены не смогут попасть в зал. Мы к организации этой системы не относимся, наша задача - довести эти сведения до спортсменов. И пока что это касается только муниципальных спортивных объектов: насколько я понимаю, частные объекты могут проводить соревнования без QR-кодов, - рассказал "Областной газете" председатель федерации футбола Екатеринбурга Вячеслав Ярмиев.

Понятно, что если подобные требования были выдвинуты для федерации мини-футбола, то и представителей других видов спорта это будет касаться. А это значит, что практически весь любительский спорт региона попадёт под систему с QR-кодами, и это обязательно скажется на массовости спортивных мероприятий (естественно, в меньшую сторону).

- Как будет работать эта система, я пока что не особо представляю. Но мне уже звонят представители различных команд нашего чемпионата с вопросами о том, правдива ли эта информация и что делать, если только 1/3 состава имеет эти самые QR-коды. Ситуация, конечно, сложная, но другого выхода, кроме как выполнять указ губернатора, у нас нет. Поэтому пока мы доигрываем последние матчи без пропускной системы, а дальше уже будем думать и решать, как поступать, - добавил Вячеслав Ярмиев.