Почему в фитнес-центры пока можно попасть без QR-кода?

Фитнес-центры с большим трудом возвращаются к жизни, но впереди у них, вероятно, новое испытание на прочность Фото: Павел Ворожцов

В понедельник глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина обратилась к главам десяти российских регионов, в которых введены или анонсированы в ближайшее время противоковидные ограничительные меры с использованием QR-кодов. В письме говорится о том, что эти ограничения будут иметь для отрасли катастрофические последствия.

«По оценке Национального фитнес-сообщества, подобные ограничительные меры, введённые в регионах России, повлияли на падение посещаемости и объёма продаж на 70–90 процентов, – цитирует обращение Елены Силиной ТАСС. – На данный момент в связи с финансовыми трудностями ряд фитнес-клубов находится в режиме «выживания» и близок к банкротству. Уже сегодня представители фитнес-отрасли столкнулись с проблемой массовых обращений клиентов за возвратом денег за абонементы и клубные карты, реализация услуг резко сократилась. Подобная динамика развития событий повлечёт за собой высокий процент банкротств и закрытия физкультурно-оздоровительных объектов».

Губернатора Свердловской области среди адресатов обращения нет, хотя на Среднем Урале введение QR-кодов ожидается уже через неделю. Судя по указу главы региона, ограничения, касающиеся учреждений физкультуры и спорта, будут введены с 25 октября на «объектах физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций)».

– К объектам, для посещения которых потребуются QR-коды, относятся бассейны, спортивные и тренажёрные залы – собственно, спортивные сооружения, – уточнил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Фитнес-центры к этой категории пока не относятся. Мы только начали работу с зонами, свободными от ковида, и изучаем опыт других регионов. Большинство из них фитнес-центры как раз и сделали зонами, свободными от ковида, так же как и места общественного питания.

То есть получается, что Средний Урал, по крайней мере пока, не пошёл по пути большинства регионов. Возможно, власти отреагировали на обращение Союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области, обнародованном в начале октября. Причём авторы того письма ссылались не только на катастрофические последствия новых ограничений для фитнес-клубов (после полного закрытия в конце марта – июне прошлого года оптимисты прогнозируют возвращение к доковидным показателям к 2023 году). Акцент делался ещё и на том, что регулярные занятия фитнесом укрепляют иммунитет и тем самым помогают бороться с вирусом.

Но некоторые вопросы всё-таки остаются. Например, чем отличается тренажёрный зал от фитнес-центра? И если, к примеру, бассейн находится в фитнес-центре, то будет ли необходим QR-код для его посещения? Дело тут вовсе не в том, что зануде-журналисту во что бы то ни стало надо к чему-то придраться. Давайте всё-таки исходить из того, что большинство из нас люди здравомыслящие и законопослушные. Но даже среди тех, кто понимает необходимость, есть люди, которые в силу ряда причин не могут поставить необходимую прививку. И в такой ситуации будет лучше для всех, если появятся чёткие критерии тех мест, куда можно попасть без QR-кода. И для посетителей, знающих, что их не ждёт неприятная неожиданность, и для тех, кто будет контролировать наличие необходимых прав доступа. Соответственно, чем меньше ясности, тем больше потенциальных конфликтов.

Официальных комментариев на этот счёт пока нет (возможно, будут даны на очередном брифинге), но по неофициальной версии, которую удалось узнать корреспонденту «Областной газеты», различие здесь скорее всего исключительно по форме собственности – QR-код потребуется для посещения муниципальных спортивных объектов, к которым фитнес-клубы не относятся. Впрочем, никто сейчас не гарантирует, что при неблагоприятном развитии событий они тоже попадут в заветный список.

Будем следить за ситуацией.

Вчера вечером появилось сообщение о введении с 25 октября системы QR-кодов на «Екатеринбург Арене». Попасть на территорию стадиона смогут лица, которые прошли вакцинацию или перенесли COVID-19 за последние шесть месяцев. При входе необходимо будет предъявить паспорт и QR-код. Дети и подростки до 18 лет могут посещать стадион в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код. Нововведения распространяются на всех гостей стадиона, в том числе на участников пробежек и посетителей секций. На футбольные матчи болельщиков будут пускать при наличии QR-кода, паспорта и билета.

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