Стала известна главная тема саммита "СпортАккорд-2022" в Екатеринбурге

Представители предпринимательского и спортивного сообществ будут обсуждать спортивную дипломатию, виртуальные мероприятия, технологии и инновации как способ выстраивания взаимоотношений. Фото: Алексей Кунилов.

Оргкомитет Всемирного саммита бизнеса и спорта "СпортАккорд" выбрал основную тему делового мероприятия, которое пройдёт в Екатеринбурге в 2022 году. Представители предпринимательского и спортивного сообществ будут обсуждать спортивную дипломатию, виртуальные мероприятия, технологии и инновации как способ выстраивания взаимоотношений.

Темы презентаций ведущих международных спортивных федераций будут звучать следующим образом: "Сила спортивной дипломатии", "Как оставаться на связи и быть вовлечённым во время глобальных изменений", "Роль технологий в развитии мирового спорта", "Новые подходы и использование коммерческого потенциала спорта", "Истории успеха виртуальных мероприятий".

"Сейчас перед международными спортивными федерациями и перед спортивной индустрией в целом стоит определённый ряд возможностей. В Екатеринбурге мы проведём полноценный обзор актуальных вызовов и решений из различных областей мирового спортивного движения", - сказал глава Всемирного объединения международных спортивных федераций GAISF и президент SportAccord Рафаэль Кьюлли.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что саммит "СпортАккорд" станет отличной возможностью для установления новых долговременных контактов и исследования практик лидеров мирового спортивного сообщества, сообщает департамент информполитики региона.

Отметим, что саммит "СпортАккорд-2022" является ключевым деловым событием в мировом спорте. На одной площадке в Екатеринбурге соберутся более 2 500 представителей международных федераций и делегатов Международного олимпийского комитета.

В начале августа была названа дата проведения международного саммита бизнеса и спорта в 2022 году - с 15 по 20 мая. Ранее из-за пандемии сроки проведения уже переносили. Изначально планировалось провести его в мае 2021 года, но затем дату изменили на ноябрь 2021 года.

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