Пловчихи готовы покорять Казань

Дарья Устинова может пополнить свою копилку наград в плавании на короткой воде уже в ноябре Фото: Алексей Кунилов

Всероссийская федерация плавания (ВФП) объявила список спортсменов, которые выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, в 25-метровом бассейне. От Свердловской области в место проведения турнира – Казань – отправятся сразу три спортсменки.

Чемпионат Европы на короткой воде проводится с 2013-го раз в два года. Россия ещё никогда не принимала этот турнир, но всегда вполне успешно в нём выступает. По общему медальному зачёту всех чемпионатов наша страна – на втором месте. 243 медали с 1991 года, из которых 89 – золотых (первая строчка у Германии – 388 наград). На последнем чемпионате Европы, в 2019-м в Глазго, сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 22 награды (13 – высшей пробы).

На домашний чемпионат заявлены 57 спортсменов. Ещё 12 значатся кандидатами (как сообщает ВФП, они могут принять участие за счёт бюджета субъектов, за которые выступают).

От Свердловской области выступят три пловчихи – Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова, Дарья Муллакаева (все – спортсменки нижнетагильского спортивного клуба «Спутник»).

Дарья Устинова уже завоёвывала серебро на 200-метровке на спине на чемпионате Европы на короткой воде в 2015 году. У Дарьи Муллакаевой есть награда чемпионата мира в 25-метровом бассейне (бронза, эстафета 4×200 метров вольным стилем в 2016-м). Примечательно, что у Анастасии Кирпичниковой пока наград на короткой воде нет, но в этом году она завоевала три медали на чемпионате Европы в классическом бассейне. Поэтому в Казани Анастасия вполне может исправить эту ситуацию в родных стенах и завоевать первые награды на короткой воде.

Чемпионат Европы пройдёт со 2 по 7 ноября в казанском Дворце водных видов спорта.

В тему Также на чемпионате Европы выступит уроженка Екатеринбурга, воспитанница ДЮСШ «Юность» Мария Темникова, которая сейчас сменила спортивную прописку и выступает за Санкт-Петербург. Кстати, Темникова на прошлом чемпионате, в 2019 году, завоевала золотую медаль на 200-метровке брассом.