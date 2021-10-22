«Магия – это спорт»: профессиональный игрок рассказал о том, как он ездил на чемпионат мира по настольной игре

Так выглядит поле боя в настольной карточной игре «Магия» Фото: Tourtefouille, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

По данным исследовательской компании NPD Group, которая изучает рынок настольных игр в России с 2014 года, спрос на настольные игры по сравнению с допандемийным 2019 годом вырос аж на 43 процента. Эксперты связывают это с ограничениями в сфере развлечений из-за коронавируса и докатившейся до страны модой на настолки. «ОГ» решила разобраться, кто играет в настольные игры, как проходят профессиональные турниры и есть ли у этих игр потенциал стать признанными видами спорта.

Во время действий противоковидных мер люди вынужденно проводят больше времени дома и логичным развлечением стали, казалось бы, забытые настольные игры. Кто-то сдул пыль с коробки «Монополии», кто-то играет в «Морской бой», а кто-то оставался верен старым добрым шахматам, шашкам, домино и… картам. Впрочем, в карточных играх люди перестали ограничиваться всеми известными «Дураком», «Пасьянсом», «Преферансом» и даже «Покером». Так, большую популярность в мире набрала стратегическая карточная игра – Magic: The Gathering. В которую вовлечён и автор этого материала.

Название «Магия» передаёт суть игры – это своего рода дуэль волшебников, каждый из которых разыгрывает карты заклинаний и призыва существ, стремясь опустить количество очков жизни соперника до нуля. При этом играть можно как дома, так и на соревнованиях различного уровня. Например, в начале октября прошёл чемпионат мира, победители и призёры которого разделили призовой фонд в размере 250 000 долларов.

В Екатеринбурге проводятся турниры как среди любителей, так и среди тех, кого уже можно назвать профессионалами. Но, сравнивая с допандемийным опытом, скажем, что и эта игра обрела новых поклонников. Если раньше на весь город было буквально пара игровых клубов, расположенных в прокуренных подвалах, то сейчас каждый розничный магазин стремится организовать своё пространство, где регулярно проводят игротеки.

Чтобы погрузить читателей в атмосферу такой игротеки, мы побывали на еженедельном любительском турнире. В небольшом помещении собралось человек пятнадцать самого разного возраста – от школьников до солидных мужчин. Матчи были в самом разгаре: пока одни пары сосредоточенно играли, вокруг них собирались зрители, уже закончившие партию. По толпе прокатился шепоток – один из игроков сделал не самый лучший ход. Его соперник с довольной улыбкой завершил партию. В перерыве между играми участники общаются друг с другом, обмениваются картами, заключают сделки – всё-таки игра коллекционная.

Там же нам удалось пообщаться с екатеринбургским игроком Артёмом РАЗУМОВЫМ, который участвовал в крупных международных чемпионатах – в Европе и Америке:

– Артём, давно ты в «Магию» играешь?

– С игрой я познакомился ещё в школе. Но спортивной «Магией» стал увлекаться уже в университете, когда мне было 23 года. А сейчас мне почти 33.

– Как думаешь, можно ли «Магию» назвать спортом?

– Конечно. Хоть «Магия» – это игра с закрытой информацией, то есть когда соперник не знает, в какой ситуации ты находишься, выиграть в матче может каждый – здесь не так велик фактор случайности, как, например, в покере. Вдобавок крупные турниры похожи на шахматные – ты можешь играть практически без перерыва восемь часов подряд, несколько дней.

– На каких турнирах ты побывал?

– Их было так много, что сейчас я все и не вспомню. Но из самых крупных я был на трёх. Про-тур в общем понимании – это чемпионат мира. Отбор туда происходит тоже как в большом спорте: сначала на региональном уровне, затем на национальном и лишь потом на мировом. Плюс я сыграл очень много Гран-при, на который может заявиться каждый желающий. Проходят они часто, чуть ли не каждую неделю в разных городах и собирают по тысяче игроков. Таких я сыграл не меньше десятка. Самый лучший результат у меня пока – 32-е место из полутора тысяч игроков со всего мира.

Небольшой (по меркам "Магии") турнир в Вероне, Италия. Фото: Фото из личного архива Артёма Разумова

– Расскажи о самой запоминающейся поездке?

– Наверное, это Про-тур в Италии, потому что это была моя первая поездка на мероприятие такого уровня. В сообществе «магов» есть хорошая традиция – перед началом турнира объявляют: «Встаньте те, для кого это первый раз». Ты встаёшь, и несколько тысяч человек тебе аплодируют. Незабываемый момент.

Если говорить об игровых эмоциях, то я запомнил турнир в Праге, в рамках которого проходила квалификация на Про-тур в Австралии, а я всегда хотел там побывать. И вот в финале я проиграл одно очко. Причём вёл 1:0, расслабился и допустил ряд ошибок – в итоге поражение 1:2. Я хорошо запомнил эмоции от этого матча. После игры мы с моим тренером разбирали неудачные ходы, анализировали – если бы не мои ошибки, у меня были все шансы победить. Да и вообще, сыграть турнир на стадионе, когда вокруг тысячи игроков, а на трибунах зрители – очень классный опыт.

– Кстати, о тренировках. Расскажи подробнее, как они устроены, какую роль играет тренер?

– На самом деле «тренер» – слишком громкое слово. Это такой же опытный игрок, который после матча может посмотреть на твою партию свежим взглядом, проанализировать прошедшую игру. «Магия» ведь очень многовариантна. Пожалуй, различных комбинаций ходов здесь даже больше, чем в шахматах. То есть «тренер» это очень хороший аналитик и вдобавок спарринг-партнёр.

А тренировки устроены очень просто: в зависимости от формата, в котором предстоит играть. Мы используем случайные наборы карт, чтобы подготовиться к матчам, в которых нужно собирать колоду на месте, либо делаем «поддельные» карты, если нужно протестировать различные комбинации для контстрактеда (формат игры, в котором участники собирают колоду до турнира из всех разрешённых карт. – Прим. «ОГ»).

Но это у нас. Настоящие профессиональные команды из других стран могут насчитывать десятки человек, которые занимаются аналитикой, составлением колод, отслеживанием результатов соперников. С ними очень трудно конкурировать!

– Кто обычно выступает на больших чемпионатах?

– На Гран-при, то есть на открытых турнирах, – участники моложе, но и играют они слабовато. Наверное, больше всего игроков 22–25 лет – студенты, бывшие школьники. А если брать Про-тур, где нужна квалификация, то там уже люди постарше, да и посостоятельнее. Чемпионы мира, конечно, все 40+ – начинали играть в «Магию» с момента её появления.

– Не обладают ли игроки, начавшие раньше, преимуществом? Ведь у них теоретически может быть больше карт, включая редкие и дорогие.

– С точки зрения материальной составляющей – не думаю. Карточки вообще не важны. Потому что любому игроку, квалифицированному на большой турнир, все помогают. Буквально «всем миром» собирают недостающие карты, иногда могут помочь крупные магазины из Москвы – дать карты в аренду за копейки. Потому что представлять страну в крупном турнире это престижно. У старых игроков зато больше опыта, насмотренности. То есть они лучше ориентируются в архетипах.

– По твоему мнению, возможно ли настольной игре стать признанным видом спорта в России, как например, Го (китайская стратегическая игра по типу шахмат. – Прим. «ОГ»)?

– Потенциально, конечно. Но, мне кажется, что это маловероятно по ряду причин. Права на игру принадлежат западной компании Wizards of the Coast, и все спортивные состязания проводятся с их согласия. Но ничего не запрещает зарегистрировать федерацию, проводить локальные турниры в масштабе страны. Есть хороший пример: Star City Games самостоятельно проводят большие соревнования в Америке. Нужна просто инициативная группа, костяк, который все знают.

– Наверное, это должно делаться из Москвы…

– Применимо к «Магии», кстати, не обязательно. Например, два самых лучших игрока России живут в Барнауле. Один из них два раза выигрывал чемпионат мира, на котором собираются победители Про-туров, то есть конкуренция очень высокая. Совсем необязательно быть из Москвы, чтобы пользоваться уважением в сообществе игроков.

– Что бы ты пожелал игрокам, которые хотят играть на более высоком уровне?

– Терпения. И много тренироваться. Если хочешь играть в спортивную «Магию», то и относиться к этому надо как к спорту. Я бы рекомендовал относиться к игре, как профессиональный футболист – он же не просто пинает мячик, для него это работа. А родителям молодых игроков я хочу посоветовать не думать, что турниры по «Магии» – детская забава, простые игрушки. Ведь это же прекрасно, когда молодой человек может ездить в другие страны, да ещё и выигрывать призы.

Тем временем в клубе наступило затишье – все распределились по парам и увлечённо играют. Мы с Артёмом разговорились с организатором турнира, который попросил называть его просто Константином. Он рассказал, что за почти двадцать лет, пока он играет в «Магию», средний возраст игроков не сильно поменялся. Это люди 25–35 лет. Но забавная особенность именно «Магии» в том, что «цикл жизни» игрока примерно семь лет – за это время состав постоянных посетителей клуба меняется полностью. Сейчас как раз такой период, когда старые игроки ушли, а новые только начинают приходить. Поэтому размер активного сообщества небольшой. Но развитие компьютерной версии «Magic», в которую люди стали играть на самоизоляции, способствует притоку новых «магов» в офлайн.

Мы изучили правовой вопрос и пришли к выводу, что помешать включению настольных игр в реестр видов спорта может только бюрократическая машина. Ведь они соответствуют необходимым критериям, а именно: имеют отличительные признаки от уже существующих видов спорта, способствуют достижению спортсменами «высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях», как гласит документ на сайте Министерства спорта РФ. Да и равные условия для участников, регулярные соревнования и специальные практики подготовки к этим соревнованиям тоже имеются.

К слову, необычных официально признанных видов спорта в России уже немало. Компьютерный спорт прошёл путь от молчаливого признания до громкого включения в реестр видов спорта и организаций спортивной федерации. Это дало свои плоды – неделю назад российская команда Team Spirit выиграла престижный чемпионат The International по игре Dota 2 и забрала приз в размере 18 млн долларов.

прошёл путь от молчаливого признания до громкого включения в реестр видов спорта и организаций спортивной федерации. Это дало свои плоды – неделю назад российская команда Team Spirit выиграла престижный чемпионат The International по игре Dota 2 и забрала приз в размере 18 млн долларов. Карточные игры не отстают. Например, спортивный бридж не только имеет свою федерацию, но и признаётся видом спорта в том числе и Международным олимпийским комитетом. В сентябре 2019 года россияне впервые стали чемпионами мира по этой дисциплине.

не только имеет свою федерацию, но и признаётся видом спорта в том числе и Международным олимпийским комитетом. В сентябре 2019 года россияне впервые стали чемпионами мира по этой дисциплине. А вот китайская стратегическая игра Го пока не покоряется российским игрокам – на прошедшем летом чемпионате мира во Владивостоке ожидаемо первые два места заняли игроки из Китая и Кореи. Но сильные игроки есть и у нас – среди призёров европейских турниров часто мелькают россияне.

пока не покоряется российским игрокам – на прошедшем летом чемпионате мира во Владивостоке ожидаемо первые два места заняли игроки из Китая и Кореи. Но сильные игроки есть и у нас – среди призёров европейских турниров часто мелькают россияне. Судо- и авиамоделизм неожиданно тоже официальный спорт! Казалось бы, в привычном понимании не похож на спорт, однако на соревнованиях кипят страсти похлеще, чем на «Формуле-1». Участники соревнуются не только в мастерстве постройки и управления моделями судов и самолётов, но и участвуют в специальных категориях, где оцениваются изящность модели и соответствие прототипу.