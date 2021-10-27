О "головастых ребятишках" и лузерах, не умеющих играть в компьютерные игры

Фото Павла Ворожцова

В середине октября случилось выдающее событие, которое по своему резонансу если и не дотянуло до первого полёта человека в космос, то вполне сравнялось с победой Димы Билана на Евровидении и проигрышем сборной России по футболу в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

Разумеется, я имею в виду победу команды «Тим спирит» на десятом чемпионате мира по компьютерной игре Дота2. Причём даже тот факт, что двое из пяти участников команды представляли страну, жителей которой политолог Сергей Марков иначе как «укрофашистами» не называет, мало кого смутил. Победа «Тим спирит» была провозглашена выдающимся достижением отечественной мысли, а специально для тех, кому «духовные скрепы» не очень важны, была дополнительная важная подробность – команда победителей получила 18,2 миллиона долларов.

Со стороны выглядит как классическая история про Золушку на новый лад – команда, которая попала на турнир через региональную квалификацию, потерпела в групповом раунде три поражения в восьми играх, а затем в плей-офф обыграла другую российскую команду, а также соперников из Австралии, Евросоюза (двух) и Китая (тоже двух). Поздравили удачливых геймеров… Впрочем, после того, как их поздравил сам Президент России, всё остальное уже не важно.

Депутат Государственной Думы Николай Валуев с присущими ему прямотой и дальновидностью высказался стратегически: «Самое главное, чтобы эти головастые ребятишки не уехали обслуживать интересы западных корпораций». Валуеву, конечно, виднее, но мне кажется, что он немного перепутал: головастые ребятишки – это те, кто разработал Доту2 и тому подобную продукцию, а теперь продвигает её по всему миру благодаря остроумной и, как показывает практика, очень эффективной рекламной компании в виде чемпионата мира по киберспорту.

Ещё про «головастых ребятишек» есть замечательная фраза из интервью одного из членов «Тим спирит» Александра Хертека порталу cyber.sports.ru: «Потом в универе я начал играть в Доту, потому что больше не было контроля со стороны родителей. Я думал, что могу учиться и играть, но в МГУ невозможно неделю не ходить на пары, а потом прийти и всё понять. Я начал отставать в успеваемости. В итоге решил сделать перерыв от Доты и посвятить всё время учёбе. Какое-то время учился, но через год мне надоело. Я понял, что программирование – это не моё, я лучше буду играть в Доту. У меня хорошие шансы попасть на про-сцену относительно тех, кто тогда выступал. Я считал, что я могу лучше. Поэтому я перестал учиться и начал играть в Доту. Вот и вся история».

Действительно. Вот и вся история.

Несколько лет назад, когда в очередной раз общественность бурно обсуждала баснословные зарплаты футболистов, появился такой анекдот "Отец говорит сыну: "Сколько можно сидеть за учебниками, займись серьёзным делом, иди в футбол играть". Призовые в 18 миллионов долларов – это, пожалуй, главное, что поняло большинство обывателей, потому что суть того, чем занимаются чемпионы, понятна только им. И миллионы подростков во всём мире получили ясный сигнал – компьютерные игры, вот чем надо сейчас заниматься, чтобы заработать кучу денег. А всё остальное – это глупости, которые только отвлекают от главного.

А какая есть альтернатива, если не брать пресловутый футбол? Любопытства ради поискал информацию о том, есть ли какие-то призовые для победителей чемпионатов мира по профессиональному мастерству, в которых россияне участвуют с 2013 года (или, если вам так больше нравится, можете называть их «ворлдскиллз»). Есть постановление Правительства России (в редакции от 25 августа 2021 года), предусматривающее премии победителям и призёрам национального и международного чемпионатов по профессиональному мастерству. За золотую медаль международного чемпионата – один миллион рублей. Есть ещё гранты из федерального бюджета, но даже самый большой из предусмотренных в 2021 году (47,9 миллиона рублей в разделе "Промышленные и инженерные технологии") меркнет перед суммой, обладателями которой стали пятеро удачливых геймеров. И вы ещё сомневаетесь, что сейчас более перспективно?

И всё-таки те, кто придумал придумал "Олимпиады рабочих рук" и развивает это движение сейчас, заслуживают глубочайшей признательности за свою созидательную деятельность. И я очень надеюсь, что стать чемпионом мира по профессиональному мастерству будет более престижно, чем чемпионом по игре в Доту2. Иначе...

Это большое заблуждение - считать, что в XXI веке не нужны учителя, врачи, строители, повара, водители и многие другие "традиционные" профессии. Кто ими будет заниматься? Видимо, лузеры, не умеющие играть в компьютерные игры.