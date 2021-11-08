Рекорд, золото и слёзы

Эмоции Анастасии Кирпичниковой после финиша на дистанции 1500 метров. От рекорда мира её отделило 0,29 секунды. Фото: Алексей Савченко/Russportimage

В Казани, во Дворце водных видов спорта, завершился 21-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В 25-метровом бассейне почти 400 спортсменов разыграли 42 комплекта наград. Свердловчанка Анастасия Кирпичникова завоевала три золотые медали – в плавании на 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. На последней дистанции Анастасия установила рекорд соревнований.

Казань впервые принимала чемпионат Европы на короткой воде. За всю историю это первенство никогда не проводилось в России. А дома, как известно, и стены помогают. Сборная России завоевала в Казани 24 награды: 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. По первому показателю, по которому традиционно определяют лидера медального зачёта, мы – первые. По общему числу наград нас обогнали только итальянцы, у них 35 медалей, но из них лишь 7 золотых.

Свердловскую область представляли три пловчихи – Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова и Дарья Муллакаева (все – спортсменки нижнетагильского спортивного клуба «Спутник»). Мы уже писали, что две Дарьи имеют награды на короткой воде. У Устиновой – серебро на 200-метровке на спине на чемпионате Европы на короткой воде в 2015 году, а у Муллакаевой – награда чемпионата мира в 25-метровом бассейне (бронза, эстафета 4×200 метров вольным стилем в 2016-м).

У 21-летней уроженки Асбеста Анастасии Кирпичниковой медалей чемпионата Европы в 25-метровом бассейне не было. Пловчиха в этом сезоне показала отличные результаты на чемпионате Европы на длинной воде (сразу три медали), съездила на первую в карьере Олимпиаду (где выступила ещё и в соревнованиях на открытой воде) и побила рекорды страны на чемпионате России. Поэтому медали европейского старта на короткой воде были лишь вопросом времени. И это время пришло.

Первую золотую медаль Анастасия завоевала на дистанции 800 метров вольным стилем. Спортсменка сначала стала лучшей в квалификации, показав время 8:08.44 (у ближайшей преследовательницы – 8:14.35). А затем не оставила никаких шансов соперницам в финале (8:04.65). Причём Кирпичникова обогнала итальянку Симону Квадареллу, ставшую в итоге второй, почти на шесть секунд. Квадарелла, если кто не знает, бронзовый призёр прошедшей Олимпиады на этой дистанции (в 50-метровом бассейне), золотой медалист прошлого чемпионата Европы на короткой воде и серебряный призёр чемпионата мира.

Время Анастасии – 8:04.65 – соответствует новому рекорду России. И важно другое: это первая золотая медаль на 800-метровке вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде с 1996 года. С того момента, когда эту дисциплину включили в соревновательную программу. С тех пор наши спортсменки ни разу не становились чемпионками на этой дистанции.

Но главные события развернулись на дистанции 1500 метров вольным стилем. Анастасия задала высокий темп ещё в квалификации, а потом буквально полетела по воде в финале. Её время – 15:18.30. Это новый рекорд Европы на короткой воде. А до рекорда мира уральской пловчихе не хватило… 0,29 секунды! На втором и третьем местах спортсменки из Италии – Симона Квадарелла (15:34.16) и Мартина Рита Карамигноли (15:37.33).

Ещё на дорожке Анастасия сдерживала слёзы, а уже после смахнула их перед награждением. Обидно! Но уверены, что 0,29 секунды растают на следующем же крупном старте.

– До рекорда на этой дистанции это очень маленькое отставание, но я исправлюсь, – сказала после Анастасия. – Я не видела табло, наверное, надо было посмотреть, но не люблю смотреть на экран. Плыву по личным ощущениям. Я понимаю, что это очень хороший результат, но очень обидный.

И можно было бы эти обидные десятые сбросить на предстоящем декабрьском чемпионате мира в Абу-Даби, но, увы, заплыва на 1500 вольным стилем нет в программе мирового первенства.

Заключительную золотую медаль Анастасия завоевала на 400 метрах тем же вольным стилем. В этот раз за медаль на решающих метрах пришлось бороться со своей же соотечественницей – Анной Егоровой. Егорова в итоге уступила меньше секунды. На третьей строчке немка Изабель Мари Гозе.

– Думала, что результат будет лучше, но на 800 я была посвежее, сейчас уже прошло много дистанций, и эмоционально я опустошилась после 1500 метров вольным стилем, – отметила свердловская пловчиха.

Ни Дарья Устинова, ни Дарья Муллакаева медалей завоевать не смогли. Уроженка Екатеринбурга, воспитанница ДЮСШ «Юность» Мария Темникова (ныне представляющая Санкт-Петербург) стала серебряным призёром на 200-метровке брассом.