Чемпионат и первенство Европы по пауэрлифтингу пройдут в столице Урале в ноябре

Соревнования пройдут по одной из дисциплин пауэрлифтинга – жиму лёжа. Фото: Александр Зайцев

Чемпионат и первенство Европы по пауэрлифтингу в дисциплине «жим» пройдут в Екатеринбурге с 21 по 25 ноября.

Это следует из распоряжения губернатора региона «193-РГ», которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru. Уже сформирован оргкомитет. Его председателем стал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт – заместитель председателя оргкомитета.

Ранее было известно, что чемпионат и первенство Европы запланирован на октябрь, но соревнования перенесли на более поздний срок. Международная федерация пауэрлифтинга также на своём сайте публикует новые, ноябрьские даты проведения стартов.

В эти дни столица Урала станет центром пауэрлифтинга. Соревнования пройдут по одной из дисциплин пауэрлифтинга – жиму лёжа. Это дисциплина, в которой необходимо лёжа опускать (до касания с грудью грифа с грудью) и поднимать (до полного выпрямления в локтевом суставе) штангу с весом.