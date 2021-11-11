В Нижнем Тагиле ждут летающих лыжников из 19 стран

В период с 19 по 21 ноября выступят мужчины, а через неделю - женщины. Фото: Павел Ворожцов.

Нижний Тагил готовится принять этапы Кубков мира и Континентальный кубок, которые пройдут на комплексе трамплинов "Аист". Заявки на участие подали летающие лыжники из 19 стран.

По словам замглавы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, подготовка к предстоящим турнирам идёт полным ходом. В частности, ведётся работа по расчистке подъездных путей к трамплинному комплексу, обустройству парковок.

Кроме того, уже заключены контракты на поставку цветов для проведения церемоний награждения. А коллектив городского Дворца молодёжи готовит программу для открытия соревнований.

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин пройдёт с 19 по 21 ноября (ранее сообщалось о 20 и 21 ноября), а с 25 по 27 ноября состоятся этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Континентальный кубок по лыжному двоеборью.

Помогать спортсменам, тренерам и зрителям на трамплинном комплексе будут около 100 добровольцев. Основную часть составляют те, кто уже неоднократно помогал организаторам в проведении различных международных мероприятий. Для новичков организуют специальное обучение, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что все вопросы, связанные с предстоящими соревнованиями, планируется решить к следующему вторнику.

Как писала ранее "Областная газета", Россия ещё никогда не открывала Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а значит, Нижний Тагил может войти в историю.