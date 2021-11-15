Юные конькобежцы из Екатеринбурга завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

Свердловчане взяли три медали. Фото: МБУ СШ "Юность"

Воспитанники СШ "Юности" из Екатеринбурга Владимир Семирунний и Юлия Епифанова (тренер Аброщиков М.И.) заняли первое и третьи места на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту. Всего в коломенских соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 22 регионов.

Свердловчане взяли три медали. Спортсмен Владимир Семирунний стал победителем на дистанции три тысячи метров, а также бронзовым призёром в командной гонке на 8 кругов. Юлия Епифанова в командной гонке на 6 кругов заняла также третье место.

В соревнованиях по конькобежному спорту "На Призы Городского округа Коломна" с 11 по 14 ноября принимали участие юниоры и юниорки 18-19 лет. Они приехали в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского, Забайкальского, Хабаровского, Краснодарского, Красноярского, Пермского краёв, Вологодской, Иркутской, Кировской, Кемеровской, Костромской, Владимирской, Омской, Мурманской, Нижегородской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской, Московской областей.

По итогам всероссийских отборочных соревнований сформирован состав сборной России на юниорские этапы кубка мира. От спортивной школы "Юность" в состав команды вошли Владимир Семирунний и Екатерина Кошелева (решением тренерского совета по итогам выступления на чемпионате России по отдельным дистанциям). Этапы юниорского кубка мира в 2021 году состоятся в Инцелле (Германия) 27-28 ноября и 4-5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.