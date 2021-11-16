Свердловская область планирует в течение двух лет направить 38 миллиардов рублей на Универсиаду

Универсиада пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. Фото: Галина Соловьёва

Власти Свердловской области планируют направить почти 38 миллиардов рублей на подготовку ко Всемирным студенческим играм. Эти средства заложены в бюджете на ближайшие два года.

Об этом рассказал региональный министр финансов Александр Старков во время презентации проекта бюджета на заседании Заксобрания Свердловской области.

"Проектом предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по подготовке к Универсиаде в объеме 37,9 млрд рублей. На 2022 год - 27 млрд рублей и на 2023-й - 10,9 млрд рублей, в том числе на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт объектов Универсиады предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 29,2 млрд рублей", - заявил Александр Старков.

Он пояснил, что на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт объектов Универсиады в 2022-ом в областном бюджете заложено 23 млрд рублей, в 2023-ем - 6,2 млрд рублей. Отдельно уточняется, что на строительство улично-дорожной сети предусмотрено 3,6 млрд рублей.

Напомним, Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада) в 2023 году пройдут в Екатеринбурге. 247 комплектов медалей будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена". В Историческом сквере появится Парк Игр. Екатеринбуржцы выбрали лучшую концепцию территории.