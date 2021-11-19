Полёты начнутся в Тагиле

Люди полетят как птицы с большого трамплина уже в пятницу, 19 ноября. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в Нижнем Тагиле откроется Кубок мира по прыжкам на лыжах у мужчин. Событие историческое – ещё никогда мировой сезон не открывался в России, тем более на Урале. Вдвойне значимо, что сезон этот – олимпийский.

Мужской Кубок мира, проводящийся с 1979-го, свой старт в последние годы традиционно берёт в Европе. Хоть международный статус и подразумевает участие спортсменов из разных частей планеты, но за исключением вояжа в 80-х и начале 90-х годов в Канаду и Соединённые Штаты Америки, сезон открывали в Швеции, в Норвегии, а также в Финляндии, Словении. Но, повторимся, никогда в России. Последние четыре раза летающие лыжники начинали в польской Висле.

Уже говорилось о возможных причинах такого решения. В прыжках на лыжах с трамплина важна погода. Нужен устойчивый снежный покров. Да, искусственного снега можно сделать тонны, но как его поддерживать в плюсовую температуру? Кроме того – ветер. Совокупность этих факторов сильно влияет на результат. И мы помним примеры, когда европейские этапы Кубка мира отменяли либо полностью, либо частично то из-за аномально тёплой погоды, то из-за ветра.

Урал в этом плане – стабильный край державы. В декабре, когда прыгуны приезжали соревноваться в Нижний Тагил, уже и температура низкая, и снег не тает, и ветрозащита, установленная на комплексе «Аист» в 2017 году, защищает от порывов ветра. Конечно, небесная канцелярия может преподнести сюрпризы в виде сильных морозов, но ещё ни разу из-за них Кубок мира не отменяли. А в Висле, к примеру, в предстоящие выходные плюс 7–8 днём и плюс 3–4 ночью (по Цельсию).

– Принятию этого решения способствовал ещё и тот уровень, с которым мы проводили Кубок в предыдущие сезоны, – рассказал «Облгазете» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. - Международная федерация лыжного спорта (FIS) и сборные других стран давали нам высочайшие оценки за организацию. Ну и, учитывая тот факт, что сезон у прыгунов с трамплина начинается раньше всех – в середине ноября – FIS предложила нам провести открытие. У них есть понимание, что ни Европа, ни Скандинавия не могут обеспечить хорошую подготовку снега, трамплинов к началу сезона. Это большая ответственность, и мы гордимся, что нам доверили провести первые этапы.

Комплекс «Аист» на горе Долгой примет мужской Кубок мира уже в седьмой раз. Этапы открытия примечательны ещё и тем, что спортсмены стараются их не пропускать. Всё-таки начало длительного сезона. Кроме того, в феврале – зимняя Олимпиада в Пекине. Прыгунам с самого начала необходимо зарабатывать очки, чтобы сборные имели квоту на Играх. Кроме того, нужно держать себя в тонусе – времени не так уж много остаётся.

Тагильские трамплина примут Кубок мира в седьмой раз. Фото: Владимир Мартьянов

Поэтому в Нижнем Тагиле выступят сильнейшие летающие лыжники. В заявке – 19 стран. Традиционные лидеры – Норвегия, Польша, Германия, Австрия – привезли лидеров. На трамплины поднимутся норвежец Халвор Эгнер Гранеруд (победитель общего зачёта прошлого сезона) и обладатель рекорда по дальности прыжка на тагильском трамплине, его соотечественник Роберт Йоханссон. Также выступят трёхкратный чемпион мира из Австрии Штефан Крафт, польский спортсмен, двукратный чемпион мира Пётр Жила. Немцы привезут своих чемпионов – Маркуса Айзенбихлера, Карла Гайгера. Прилетит первый в истории Японии обладатель Кубка мира Рёю Кобаяси и многие другие. Всего – более 70 спортсменов.

От сборной России выступят 11 человек во главе с лидером команды – Евгением Климовым (первый и единственный россиянин в истории, одержавший победу на этапе Кубка мира). Также в составе двое свердловских прыгунов – Илья Маньков и Михаил Пуртов (оба – воспитанники СШОР «Аист»).

Расписание: 19 ноября (пятница) 20.30* – Квалификация 20 ноября (суббота) 20.00 – Первый зачётный прыжок. Далее – финальный раунд. 21 ноября (воскресенье) 18.30 – Квалификация 20.00 – Зачётный прыжок и финальный раунд. Трансляции на телеканалах «Eurosport», «Eurosport 1 HD» и «Матч! Страна» __ *Время уральское

Очень важно, что полёты, победы и поражения увидят зрители. Спустя год на «Аист» возвращаются болельщики, которых в 2020-м, увы, не допустили на трибуны по понятным причинам. На трибуны пустят 500 зрителей (не забудьте про QR-коды, справки или тесты). Успевайте приобрести билеты. Пропустить историческое событие на Долгой никак нельзя!

Кстати, зрителям, как говорится, далеко не расходиться. Уже на следующей неделе – 26 и 27 ноября – в Нижний Тагил приедут представительницы прекрасной половины человечества, которые также откроют сезон Кубка мира на Урале.