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Спорт
22 ноября 2021, 15:51

Спортсменка из Екатеринбурга завоевала 9 золотых медалей на чемпионате мира по плаванию

  Ксения Лязер
Спортсменка из Екатеринбурга завоевала 9 золотых медалей на чемпионате мира по плаванию

Воспитанница СШ "Юность" завоевала 9 золотых медалей на чемпионате мира по плаванию, а также установила мировые рекорды. Фото: с сайта спортивной школы

Воспитанница спортивной школы "Юность" из Екатеринбурга Полина Билалова (тренер Раиса Уразова) завоевала 9 золотых медалей на первом чемпионате мира по плаванию в короткой воде среди глухих. Спортсменка также установила мировые рекорды в заплывах.

Наилучшие результаты в мире девушка показала в комплексном плавании (400 и 200 м), баттерфляй (100 и 200 м), вольный стиль (400 и 800 м), а также в смешанной, комплексной эстафете (4 по 50 м), в женской эстафете вольным стилем (4 по 200 м) и в комплексном женском заплыве (4 по 100 метров).

Соревнования проходили в Польше. Участие приняли спортсмены из России, Беларуси, Украины, Латвии, Германии и Польши. Первое место по медальному зачёту у сборной России, которая завоевала 65 наград: 36 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых. Второе место у Беларуси – 16 медалей.

Пловчиха уже не раз становилась чемпионкой мира на международных соревнованиях различного уровня, напомнили в пресс-службе мэрии города.

Ранее Полина Билалова завоёвывала 12 золотых медалей на Кубке России по плаванию и золото Сурдлимпиады.

Областная газета Свердловской области

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