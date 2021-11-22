Летающие лыжники открыли олимпийский сезон в Нижнем Тагиле

Карл Гайгер - победитель первого этапа нового сезона Кубка мира, прошедшего в Нижнем Тагиле. Фото: Евгений Вотинцев

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошли первые этапы нового сезона Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На горе Долгой соревновались сильнейшие прыгуны, и ни снегопад, ни ветер им не помешал определить лучших.

Как мы уже неоднократно писали, Нижний Тагил в этом году был выбран местом открытия нового мирового сезона у прыгунов с трамплина. И причина тут во многом природная – на Урале в конце ноября уже устойчивый минус, снег таять не будет и проблем с ветром меньше. Но небесная канцелярия каждый раз всё-таки норовит испугать спортсменов. В этот раз, например, плотной стеной пошёл снег. Да и порывы ветра порой заставляли лыжников находиться в ожидании прыжка. Однако это лишь мелочи, и можно констатировать, что ставка Международной федерации лыжного спорта (FIS) на Нижний Тагил сыграла успешно.

Перед началом на «Аисте» провели церемонию открытия. На то они и первые этапы, что должны предваряться чем-то особенным. Так что перед полётами творческие коллективы нижнетагильского Дворца молодёжи танцевали и пели (в том числе гимн России, ныне редко звучащий на международных стартах). А потом на своеобразный «парад» вышли 19 сборных, прибывших на первые этапы Кубка мира.

На квалификацию в пятницу вышел 71 спортсмен. Победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион из Польши Камиль Стох. Ему же в тот день принадлежал самый дальний прыжок – 135 метров. На второй строчке расположился Анже Ланишек из Словении. Кстати, даже у тех, кто регулярно следит за соревнованиями летающих лыжников, наверняка вызвало удивление уверенное (для своего уровня) выступление турецкого прыгуна Фатиха Арда Ипчоглу, который прошёл в число 50 лучших и в итоге соседствовал рядом с призёром чемпионата мира Филиппом Ашенвальдом. Прошёл в следующую стадию ещё один дебютант Кубка мира румын Андрей Фелдореан.

Первый соревновательный день (он же – первый этап) подарил борьбу лидеров – немца Карла Гайгера, японца Рёю Кобаяши и норвежца Халвора Эгнера Гранеруда. Победителем из этого трио вышел Гайгер, продемонстрировав прекрасные прыжки в обеих зачётных попытках – 134,5 и 133 метра. Кроме того, судьи поставили ему высочайшие отметки за технику. 252,4 очка – и Карл Гайгер стал первым победителем нового сезона Кубка мира. Рёю Кобаяши – второй (243,7 очка). Халвор Эгнер Гранеруд – третий (243,7 очка).

Гайгер был так взволновал, что с трудом подбирал слова на английском языке. Своё флэш-интервью он закончил словами о том, что не может перестать улыбаться. Карл был на нижнетагильском пьедестале в 2019-м (второе место), но ещё ни разу на Урале не выигрывал. К слову, немецкие лыжники становились первыми на «Аисте» последний раз в 2017 году.

Но во второй день (второй этап) Норвегия вернула себе позиции лидера. Халвор Эгнер Гранеруд – победитель общего зачёта Кубка мира прошлого сезона – набрал 235,3 балла и не оставил шанса преследователям. Не помешал ему и сильнейший снегопад. Карл Гайгер довольствовался вторым местом (226,5). Австриец Штефан Крафт стал третьим (223,8). Кстати, Камиль Стох во второй день не смог даже попасть в число 30 лучших после первой попытки, и на вторую, соответственно, не квалифицировался. Халвор Эгнер Гранеруд после победы отметил: ему нравится тагильский трамплин.

Российские прыгуны, увы, за оба дня так и не смогли попасть даже в топ-10. Лучшим местом среди наших лыжников было 20-е. В первый день двадцатку замкнул Евгений Климов, а во второй – Роман Трофимов.

Нижний Тагил со своим первым экзаменом в новом сезоне справился. Олимпийский сезон открыт. И, что важно, он продолжится меньше чем через неделю. Так, с 25 по 27 ноября Кубок мира откроется у женщин. Параллельно с ними на «Аисте» будут соревноваться мужчины-двоеборцы (вид спорта, сочетающий в одном виде прыжки с трамплина и бег на лыжах) в рамках стартового этапа Континентального кубка.