Помощник Президента РФ Игорь Левитин провёл в Екатеринбурге совещание по подготовке к Универсиаде

По словам Игоря Левитина, подобные совещания являются неотъемлемым этапом подготовки к проведению федерального оргкомитета студенческих игр. Фото: пресс-служба Кремля.

В Екатеринбурге 23 ноября состоялось совещание, посвящённое подготовке региона и уральской столицы к проведению Всемирных студенческих игр в 2023 году. Мероприятие прошло под руководством помощника Президента РФ Игоря Левитина, первого замминистра спорта РФ Азата Кадырова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По словам Игоря Левитина, подобные совещания являются неотъемлемым этапом подготовки к проведению федерального оргкомитета студенческих игр. В ходе совещания глава региона сообщил помощнику Президента, что подготовка к студенческим играм идёт на высоком уровне, и к 2023 году в Свердловской области будут не только реконструированы старые спортивные объекты, но и возведены абсолютно новые сооружения.

"Большое внимание уделяется вопросам комплексной безопасности гостей и участников Универсиады. Среди актуальных задач - создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, ремонт фасадов домов по маршрутам движения официальных делегаций и клиентских групп Универсиады. Такие работы должны быть проведены в Екатеринбурге, Первоуральске и Верхней Пышме", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь Азат Кадыров подтвердил, что все работы по подготовке инфраструктуры Универсиады идут в соответствие с графиком. Времени на завершение ремонтных и строительных работ более чем достаточно. Участники совещания отметили, что большинство объектов летних студенческих игр 2023 года находятся в высокой степени готовности, качество строительства и реконструкции спортивных сооружений находится на постоянном контроле.

Напомним, Всемирные студенческие игры FISU (Универсиада) в 2023 году пройдут в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемония открытия и закрытия игр пройдёт на стадионе "Екатеринбург Арена".

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